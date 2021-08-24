دبلوماسي أفغاني: الملايين يعيشون في ذعر تحت حكم طالبان

دعا دبلوماسي أفغاني كبير في الحكومة المخلوعة، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة حركة طالبان على أعمالها، واصفًا الوضع بأنه ”ملتبس ورهيب“، حيث يعيش الملايين في خوف على حياتهم، وسط تقارير عن عمليات تفتيش من منزل لآخر.

ودعا السفير ناصر أحمد أنديشا، في كلمة أمام جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى تشكيل حكومة تضم جميع الفئات العرقية في البلاد، وممثلات عن المرأة.

ومنذ سيطرتهم الصادمة على البلاد في الـ15 من آب/ أغسطس، يحاول عناصر طالبان إقناع السكان بأن الحركة تغيّرت، وأن نظامهم سيكون أقل تشددًا من السابق بين 1996 و2001، لكن ذلك لم يمنع العديد من الأفغان من الفرار من البلاد.

وقامت القوى الغربية في الأسابيع الأخيرة، بإجلاء عشرات آلاف المواطنين الأجانب، إضافة إلى أفغان مهددين، أو عملوا لحساب الحلفاء.

لكن آخرين كثر، لا يزالون ينتظرون إجلاءهم. ومن هنا، جاءت فكرة إرجاء موعد الـ31 من آب/ أغسطس، لبضعة أيام، بهدف إنهاء عمليات الإجلاء.

وكانت حركة طالبان حذّرت الإثنين، الولايات المتحدة من عواقب، في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من آب/ أغسطس الجاري، مؤكّدة من جهة ثانية، أنّها لن تعلن تشكيل أيّ حكومة قبل مغادرة هذه القوات.