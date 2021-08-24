"حقوق الإنسان": تلقينا تقارير موثوقة عن إعدامات نفذتها "طالبان" بأفغانستان

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

وحثت باشيليت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسة طارئة بناء على طلب باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، على وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب.

وقالت باشيليت أمام المجلس في جنيف ”ستكون معاملة طالبان للنساء والفتيات خطا أحمر أساسيا“.‎

وأحدثت سيطرة حركة طالبان المفاجِئة على أفغانستان هذا الشهر، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وهروب رئيس البلاد أشرف غني، اضطرابا لدى الحكومات الأجنبية، وأثارت موجة من الذعر والهروب الجماعي من البلاد.

وفي هذا السياق، قال مصدران دبلوماسيان، إنه من المتوقع أن يتعهد قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية باتخاذ موقف موحد إزاء الاعتراف رسميا بحركة طالبان من عدمه أو فرض عقوبات عليها، وذلك خلال اجتماع افتراضي لبحث الوضع في أفغانستان، اليوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسي أوروبي ”سيتفق قادة مجموعة السبع على تنسيق الموقف حول ما إذا كان سيتم الاعتراف بطالبان أو متى سيتم ذلك (…) وسيلتزمون بمواصلة العمل معا على نحو وثيق“.