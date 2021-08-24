روسيا تعزز قاعدتها العسكرية في طاجيكستان بصواريخ "كورنيت"

عززت روسيا قاعدتها العسكرية في طاجيكستان بصواريخ كورنيت موجهة مضادة للدبابات، وفق ما نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن قيادة المنطقة المركزية العسكرية، الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل الاضطرابات في أفغانستان المجاورة حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة.

وأمس الإثنين، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني يضم دولا متاخمة لأفغانستان، بالأسلحة والعتاد العسكري بأسعار خاصة منخفضة.

ودعت روسيا لاتخاذ موقف مشترك مع حلفائها في آسيا الوسطى، للتأهب لمواجهة تهديدات أمنية محتملة من أفغانستان، في أعقاب خروج القوات الأمريكية منها، وسيطرة حركة طالبان الخاطفة على السلطة هناك.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يرفض فكرة إرسال أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دول قرب بلده، قائلا إنه لا يريد ”وصول متشددين إلى هنا تحت غطاء اللجوء“.

وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء عن بوتين قوله لقيادات حزب روسيا المتحدة الحاكم، الأحد الماضي ”هل هذا يعني أنه يمكن إرسالهم دون تأشيرات لتلك الدول، إلى جيراننا، بينما لا يريدون هم (الغرب) أخذهم دون تأشيرات؟!“.

وأضاف بوتين ”لماذا مثل هذا النهج المهين لحل المشكلة؟“.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع عدد من الدول، في محاولة يائسة لتأمين اتفاقات لتوفير مأوى مؤقت للأفغان المعرضين للخطر الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية، حسب ما ذكرت ”رويترز“ الأسبوع الماضي.

وأوضح بوتين أن روسيا تعارض هذه الخطوة.