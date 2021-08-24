أوكرانيا تنفي أنباء اختطاف طائرة ركاب تابعة لها من مطار كابل

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي زعمت اختطاف طائرة ركاب تابعة لها من مطار كابل الأفغاني والتوجه بها نحو مدينة مشهد الإيرانية.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة إنترفاكس الأوكرانية.

وجاءت تصريحات نيكولينكو بعدما ذكر نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، في وقت سابق، أن مجهولين استولوا على طائرة أوكرانية، بعد أن وصلت إلى مطار كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، مضيفًا، وفق تاس الروسية، أن المسلحين توجهوا بالطائرة إلى إيران.

وقال يفغيني ينين: ”يوم الأحد الماضي، تم الاستيلاء على طائرة لنا من قبل أشخاص مجهولين، واليوم الثلاثاء، سُرقت طائرتنا بالفعل، وتوجهوا بها إلى إيران مع مجموعة غير معروفة من الركاب“.

وتابع: ”محاولاتنا الثلاث لإجلاء مواطنينا، التي تلت الحادثة لم تنجح أيضًا، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار“.

لكن المتحدث باسم الخارجية أوضح أن ”نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين من أفغانستان“، نافيًا أنباء الاختطاف بشكل كلي.

وإيران تنفي

من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للطيران المدني في إيران، محمد حسن ذيبخش، الثلاثاء، حدوث عملية اختطاف لطائرة ركاب أوكرانية.

وقال ذيبخش، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”تنفي هيئة الطيران المدني ادعاء اختطاف طائرة أوكرانية واختفائها نهائيا“، مضيفة ”زودت هذه الطائرة بالوقود أمس في مطار مشهد الدولي (شمال شرق إيران)، ووصلت مطار كييف الساعة 21:50“.

وفي حديثه مع الوكالة، ذيبخش، قال في إشارة إلى مزاعم الأوكرانيين بشأن اختطاف طائرة ركاب تابعة للسلطات الأوكرانية: ”هذه الطائرة تزودت بالوقود أمس في مطار مشهد“.

وتابع: ”إن الطائرة حلقت من مطار مشهد إلى كييف فور إعادة التزود بالوقود، وبحسب معلومات منظمة الطيران المدني الإيراني، هبطت الطائرة في مطار كييف الساعة 21:50 بتوقيت طهران الليلة الماضية“.

كما نقل موقع صحيفة ”همشهري“ الحكومية الإيرانية عن ذيبخش قوله: ”تم استبعاد موضوع الاختطاف من قبل منظمة الطيران المدني، لكن في هذا الصدد، يجب التنسيق مع المسؤولين الأمنيين في المنظمة والجهات العليا حتى يمكن توفير معلومات نهائية، وسيتم نشر المزيد من المعلومات قريبًا“.