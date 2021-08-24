هاريس: بكين تواصل إكراه جيرانها في بحر الصين الجنوبي وترهيبهم‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الثلاثاء بكين بالاستمرار في إكراه جيرانها في بحر الصين الجنوبي وترهيبهم، في وقت تسعى فيه واشنطن لرص صفوف حلفائها في مواجهة الصين.

وقالت هاريس في خطاب ألقته في سنغافورة وعرضت فيه بالتفصيل أهداف السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في آسيا، إن ”بكين تواصل ممارسة الإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي“.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد، والذي تعبر خلاله تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنويا، وسط مطالبات مشابهة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتريد إدارة الرئيس جو بايدن إعادة نسج العلاقات مع الدول الآسيوية وبناء تحالفات بوجه الصين، بعد حقبة دونالد ترامب التي اتسمت باضطرابات وتقلبات.

وذكرت هاريس أن جنوب شرق آسيا يعد ”مهما للغاية“ لأمن الولايات المتحدة وازدهارها، وأشارت إلى أن الشراكة مع سنغافورة ودول جنوب شرق آسيا هي الأولوية القصوى للولايات المتحدة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي: ”ندعم حرية الملاحة في منطقة المحيط الهادئ“، وتابعت: “ لدينا مصالح والتزامات دائمة في جنوب شرق آسيا“.

ووصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأحد الماضي إلى قاعدة ”بايا ليبار“ الجوية في سنغافورة، وذلك في مستهل زيارة رسمية للبلاد من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.

​وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية أن عددا من المسؤولين كانوا في استقبال هاريس بالمطار أبرزهم وزير الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها هاريس إلى آسيا، ومن المقرر أن تشمل جولتها الخارجية الحالية زيارة فيتنام.

وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق، إن زيارة هاريس إلى جنوب شرق آسيا تشير إلى التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة. ويرافق هاريس في هذه الرحلة مسؤولون بارزون من مكتب نائب الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.