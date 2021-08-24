بعد اختراق كاميرات سجن إيفين.. صحيفة تشن هجوما على النظام الإيراني: "ضربة أمنية كبيرة"

وصفت صحيفة إيرانية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء، قيام مجموعة قرصنة تدعى ”عدالة علي“، اختراق كاميرات المراقبة داخل سجن إيفين شمال العاصمة طهران، بأنه يمثل ”ضربة قوية للمؤسسات الأمنية“.

وانتقدت صحيفة ”همدلي“، ما وصفته بـ“صمت السلطة القضائية ووزارة المخابرات وقوات الشرطة إزاء اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين“، معتبرة أن ”الحادث يمثل ضربة كبيرة للمؤسسات الأمنية على غرار انفجار منشأة نطنز وسرقة الوثائق النووية“.

وأعلنت مجموعة ”عدالة علي“، الأحد، أنها ”تمكنت السبت من اختراق كاميرات المراقبة الخاصة بسجن إيفين، بهدف فضح القمع الذي يقوم به النظام ضد السجناء السياسيين“، مضيفة ”نريد أن يسمع العالم صوتنا من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين“.

وأشارت المجموعة إلى أنها ”حصلت على صور ومقاطع فيديو لغرفة التحكم في سجن إيفين وأجنحته وغرف السجناء وملفات أخرى تتعلق بالسجناء السياسيين والوثائق السرية لسجن إيفين“.

ويظِهر الفيديو المسرب من غرفة التحكم الخاصة بالسجن، عددا من الشاشات التلفزيونية التي يتم مراقبة السجن من خلالها، حيث بدأت تلك الشاشات بالإغلاق الواحدة تلو الأخرى لتظهر رسالة على تلك الشاشات جاء فيها ”إيفين وصمة عار على العمامة السوداء واللحية البيضاء للرئيس.. احتجاجات على مستوى البلاد مستمرة للإفراج عن السجناء السياسيين“، وذلك في إشارة إلى رئيس النظام الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرده در حمله‌ای سایبری دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است. یکی از ویدیوهایی که این گروه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده سردرگمی کارکنان اتاق کنترل زندان پس از حمله سایبری را نشان می‌دهد pic.twitter.com/oOqZWCjI1b — ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 23, 2021

وتساءلت صحيفة ”همدلي“ في تقرير لها، عن حجم المعلومات التي وقعت بأيدي القراصنة، قائلة ”هل سقط الأرشيف الكامل للملفات المخزنة في كاميرات سجن إيفين في أيدي القراصنة؟ أو أنها مجرد لحظة تصوير الاختراق؟ منذ متى تمكن المخترقون من الوصول إلى كاميرات السجون؟“.

وأضافت أن ”الصور ومقاطع الفيديو المنشورة تُظهر تعرض كاميرات سجن إيفين للاختراق، إلا أنه حتى الآن لم يرد أي مسؤول من السلطات القضائية ووزارة المخابرات والشرطة على ما حدث في هذا السجن“.

وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرها القراصنة على مواقع الإنترنت الحالة السيئة لنزلاء السجن، الذين يتعرضون للتعذيب والضرب العنيف من قبل قوات الأمن.

در یک ویدئوی دیگر از هک دوربین‌های #زندان_اوین از سوی گروه هکری #عدالت_علی دو مامور با یکدیگر درگیر می‌شوند. یکی از این افراد لباس ماموران حراست را بر تن دارد و دیگری از ماموران نیروی انتظامی است. گروه هکری عدالت علی این تصاویر را از حمله سایبری اخیر برای رادیو فردا فرستاده است. pic.twitter.com/Uox9yD9IQv — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) August 23, 2021

گروه هکری #عدالت_علی ویدئوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرده، در یکی از این ویدئوها تعدادی از افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که به نظر می‌رسد برای پذیرش به زندان منتقل شده‌اند. در ویدئو یک مامور #ناجا یکی از بازداشتی‌ها را کتک می‌زند. pic.twitter.com/Ha6Rp5aAfI — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) August 23, 2021

ويعد سجن إيفين من أخطر السجون في إيران ويضم العديد من المعتقلين السياسيين المعارضين والناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين ويخضع لمراقبة أمنية شديدة.