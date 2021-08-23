واشنطن: بحثنا مع طالبان مستقبل السيطرة على مطار كابول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، الاثنين، إن مستقبل السيطرة على مطار كابول كان محل نقاش مع حركة طالبان.

وردا على سؤال خلال إفادة صحفية دورية بخصوص النقاشات التي جرت مع طالبان وآخرين فيما يتعلق بالمطار الذي تسيطر عليه حاليا القوات الأمريكية، قبل انتهاء مهلة الإجلاء في 31 أغسطس آب، قال برايس: ”أقر بأن الأمر كان محل نقاش مع طالبان. كان محل نقاش مع حلفائنا، وهو محل نقاش مع العديد من شركائنا“.

وأضاف: ”هناك اتفاق حقا بين كل هؤلاء الأطراف.. بين الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا، ومع طالبان أيضا، على أن مصالحنا جميعا تتلاقى مع وجود مطار عامل“.

وفي وقت سابق الإثنين، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية، وتحقق ”تقدما هائلا“ في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 آب/ أغسطس، ذكر سوليفان أن الرئيس يتعامل مع الأمر ”يوما بيوم وسيتخذ قراراته تباعا“.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جهود الإجلاء من أفغانستان، اليوم الإثنين، وأكد أهمية التنسيق الوثيق في إدارة الأزمة الراهنة، وكذلك السياسة إزاء أفغانستان.

ووفق وكالة ”رويترز“، فإن البيت الأبيض أفاد قبل اجتماع لزعماء دول مجموعة السبع عبر الإنترنت، غدا الثلاثاء، بأن بايدن وجونسون ”بحثا جهود دبلوماسيينا وعسكريينا المستمرة لإجلاء الرعايا والموظفين المحليين والأفغان الآخرين المعرضين للخطر“.

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة الـ31 من شهر آب/أغسطس النهائية.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحافيين، إن 61 رحلة عسكرية وتجارية و“تشارتر“ تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات الـ24 الماضية، تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.