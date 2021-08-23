محمد بن زايد: التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن، فيما شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دولة الإمارات لتسهيلها إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، يوم الإثنين، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي استقبل في أبوظبي وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان، وفلورنس بارلي.

ونقل الوزيران خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ”شكر الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتقديره عاليا التسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول، بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية“.

وأشاد الوزيران، كما ذكرت ”وام“، بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة، فيما ثمن الشيخ محمد بن زايد ”العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون“، مشيرا إلى ”أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة“.

وقال ولي عهد أبوظبي إن ”التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية“، مشيدا بعلاقات بلاده مع فرنسا و“طبيعتها الاستراتيجية والثقة المشتركة التي تجمع البلدين، ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة“.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن اللقاء تناول ”العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين“.

كما بحث الجانبان ”القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شكرت دولة الإمارات لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، يوم الأحد، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول“.

وقال الرئيس الأمريكي وفق الوكالة الرسمية: ”نقدر عاليا جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول أخرى“. واعتبر بايدن أن ”هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة“.