مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجري محادثات مع طالبان يوميا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية، وتحقق ”تقدما هائلا“ في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 آب/ أغسطس، ذكر سوليفان أن الرئيس يتعامل مع الأمر ”يوما بيوم وسيتخذ قراراته تباعا“.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جهود الإجلاء من أفغانستان، اليوم الإثنين، وأكد أهمية التنسيق الوثيق في إدارة الأزمة الراهنة، وكذلك السياسة إزاء أفغانستان.

ووفق وكالة ”رويترز“، فإن البيت الأبيض أفاد قبل اجتماع لزعماء دول مجموعة السبع عبر الإنترنت، غدا الثلاثاء، بأن بايدن وجونسون ”بحثا جهود دبلوماسيينا وعسكريينا المستمرة لإجلاء الرعايا والموظفين المحليين والأفغان الآخرين المعرضين للخطر“.

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة الـ31 من شهر آب/أغسطس النهائية.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحافيين، إن 61 رحلة عسكرية وتجارية و“تشارتر“ تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات الـ24 الماضية، تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.

وأضاف تايلور أنه من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، نقل 11 ألفا عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية.

ويشمل ذلك ”بضعة آلاف“ من الرعايا الأمريكيين وكذلك آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة، إلى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان لأنهم عملوا لدى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووظائف أخرى يرفضها الإسلاميون، كما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.

وأوضح كيربي أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ شهر تموز/يوليو الماضي، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في الـ14 من شهر آب/أغسطس الجاري، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابول.