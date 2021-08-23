البنتاغون: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلن البنتاغون، يوم الاثنين، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 آب/أغسطس النهائية.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحافيين، إن 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات الـ24 الماضية حتى الساعة 3,00 فجر الاثنين (7,00 ت غ)، تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.

وأضاف تايلور أنه من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، نقل 11 ألفا عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية.

وهذا يشمل ”بضعة آلاف“ من الرعايا الأمريكيين وكذلك آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة، إلى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان لأنهم عملوا لدى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووظائف أخرى يرفضها الإسلاميون، كما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.

وأوضح كيربي أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ تموز/يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في 14 آب/أغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابول.

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يحدد بدقة عدد مواطني بلاده الذين تم إجلاؤهم.

وأكد أن الهدف لا يزال سحب كل القوات الأميركية من كابول بحلول 31 آب/أغسطس، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان، رغم اعتراضات الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الذين يتخوفون من تعليق الجسر الجوي لبضعة أيام، قبل 31 آب/أغسطس لإفساح المجال أمام إجلاء 5800 جندي أمريكي منتشرين في مطار كابول من أجل هذه العملية.

لكن كيربي لم يستبعد إرجاء الموعد المحدد للانسحاب.

وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة ”الهدف هو إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس وأيضا في أسرع وقت“، مضيفا أن ”الهدف هو محاولة بذل كل ما بوسعنا حتى حلول نهاية الشهر“.