خلال لقائه بوتين في موسكو.. العاهل الأردني: نتابع تطورات أفغانستان بقلق شديد

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، المستجدات الإقليمية التطورات الدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وقال الملك عبدالله الثاني بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“: ”إننا جميعا نراقب تطور الأحداث في أفغانستان بقلق شديد، ولكننا مستمرون في محاربة التطرف“.

وشدد على أنه ”بعد هذه التطورات الأخيرة وتبعات كورونا، لا بد من إعادة تنسيق الأدوار في مواجهة التطرف ليس فقط في المنطقة بل في كل مكان“.

واستعرض الجانبان التطورات الأخيرة في سوريا خاصة في الجنوب، حيث أكد الملك عبدالله ”أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يضمن وحدة أراضي سوريا وسيادتها والعودة الآمنة للاجئين“.

وأشار إلى أن روسيا ”تقوم بالدور الأكثر دعما للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات بسوريا“، مثمنا ”دور الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط كعنصر استقرار في خضم التحديات التي تواجهها“.

وتناول اللقاء كذلك القضية الفلسطينية، وأكد الملك الأردني على ”ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين“.

وقال إن ”لروسيا دورا تاريخيا في عملية السلام في الشرق الأوسط“، لافتًا إلى ”إمكانية إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني، وذلك بعد اللقاء بالحكومة الإسرائيلية الجديدة“.

من جانب آخر، أشاد الملك الأردني بالدعم الروسي للمملكة وتزويدها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، قائلا: ”ممتنون لدوركم في مساعدتنا على مجابهة الجائحة“.

بدوره، قال الرئيس الروسي: ”أتمنى أن نحظى بحوار ثري حول القضايا الراهنة الملحة، بما في ذلك القضايا التي بحثناها على مدار السنوات الماضية مثل الوضع في سوريا، إضافة إلى الوضع المتأزم حاليا في أفغانستان“، مضيفا أن ”التواصل المباشر مع زملائنا من جميع الدول يعزز تماسكنا ويقربنا من بعضنا بعضا“.

وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وروسيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وكان الملك عبد الله الثاني قد زار البيت الأبيض الشهر الماضي، واجتمع بجو بايدن كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي منذ توليه سدة الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، إلى جانب لقائه العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة.