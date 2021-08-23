الجيش الأمريكي يعلن مقتل أفغاني وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق النار قرب مطار كابول

أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الإثنين، مقتل أحد أفراد القوات الأفغانية وإصابة آخرين خلال تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابول، لكن لم يصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى.

وقال البيان إن ”الحادث بدأ عندما أطلق طرف معاد مجهول النار على قوات الأمن الأفغانية المشاركة في مراقبة الوصول إلى البوابة، ورد الأفغان بإطلاق النار، وتماشيا مع حقهم في الدفاع عن النفس، أطلق جنود القوات الأمريكية وقوات التحالف النار أيضا“.

وأضاف أنه ”نتيجة لذلك، لقي أحد أفراد القوات الأفغانية حتفه بسبب الهجوم المعادي، وجُرح عدة أفغان أثناء تبادل إطلاق النار، ويجري علاج الجرحى في مستشفى بالمطار، وتفيد التقارير بأنهم في حالة مستقرة“.