تقرير: أنقرة تسعى لاستنساخ تجربتها الليبية في أفغانستان

رجحت دراسة أوروبية حول مستقبل العلاقات التركية مع نظام طالبان في أفغانستان، أن تنطلق أنقرة في صياغة هذه العلاقة المستقبلية عبر استثمار اتفاقية ”الشراكة الاستراتيجية“ بين البلدين كان أقرها البرلمان التركي في نيسان/أبريل 2018، وهو ما فسره خبراء على أنه محاولة من أنقرة لاستنساخ تجربتها الليبية في البلد الآسيوي.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع ”نورديك مونيتور“، المتخصص بالشؤون التركية، إن تلك الاتفاقية الإطارية، ”تسمح بتدخل تركيا في أفغانستان بعدة طرق وبوسائل مختلفة بما في ذلك التعاون الأمني، وهو ما يُرجح أن تسير علاقة تركيا مع طالبان أفغانستان في مسار مماثل للوجود العسكري التركي في ليبيا“.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين أنقرة وكابول، هي اتفاقية إطارية، بما يمكن النظام التركي من أن يبرم بتكتم عدة اتفاقيات مع طالبان دون عرض أي منها على البرلمان للموافقة عليها، بذريعة أن كل شيء يتم بموجب الاتفاق الإطاري المعتمد منذ 3 سنوات.

وأضاف التقرير أن الاتفاق الحالي، الذي وافق عليه البرلمان التركي في نيسان/أبريل 2018، سيكون كافيا، على غرار اتفاق تركيا مع ليبيا، لفتح الباب لنشر القوات التركية، الموجودة حاليا في مطار كابول، وتوسيع فعالياتها وأنشطتها بحجة تقديم الاستشارات العسكرية، كما تبرر تركيا وجودها العسكري في بلدان عدة مثل سوريا وليبيا.

وكانت أنقرة وسعت اتفاق التعاون مع ليبيا باتفاق عسكري جديد وإرسال المزيد من القوات للمرابطة في البلد المغاربي.

مقاربة تركية رسمية بين النموذجين الطالباني والليبي

وأشارت الدراسة، التي نشرت اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرح بوضوح، في مقابلة على التلفزيون التركي في 18 آب/أغسطس، فكرة إبقاء القوات التركية في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وقال أردوغان: ”الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيعزز إدارتها الجديدة على الساحة الدولية وسيسهل عملها أيضًا“.

وأضاف: ”النقطة الأساسية هي التوصل إلى تفاهم مع السلطات الأفغانية الجديدة يمكننا تحقيقه باتفاق ثنائي، كما فعلنا في ليبيا“.

وفي حديثه يوم 20 تموز/يوليو كان الرئيس التركي أردوغان قد قال إن حكومته ستتفاوض مع طالبان، التي وصفها إنها يجب أن تشعر بالراحة في التحدث مع تركيا، على عكس الأمريكيين، وبرر ذلك بالقول إن ”تركيا ليس لديها أي شيء ضد أيديولوجية طالبان، وبما أننا لا نتعارض مع معتقدات طالبان، أعتقد أنه يمكننا مناقشة هذه القضايا والاتفاق معها بشكل أفضل“.

وخلص التقرير إلى أن تكرار تركيا تجربتها في ليبيا، وتطبيقها بعد الآن مع أفغانستان تحت حكم طالبان، هي أكثر من مجرد تكهنات أو قراءة استطلاعية، كونها طُرحت علنا في حديث الرئيس أردوغان، وتنطلق من اتفاق قائم عمره ثلاث سنوات لا يحتاج لأكثر من تمهيد وتسويغ إجرائي يجري إحياؤه وبناؤه بسلسلة من المواقف والتصريحات المتتابعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحث، قبل يومين في مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، الوضع في أفغانستان وذلك على خلفية سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وخروج القوات الأمريكية والأجنبية.

ووفقا لموقع ”أحوال تركية“، فإن تركيا تسعى للتدخل في الشأن الأفغاني من البوابة الباكستانية خاصة وأن إسلام أباد لها علاقات وطيدة بمختلف مكونات الشعب الأفغاني بما في ذلك حركة طالبان المتشددة.

وترتبط باكستان بعلاقات قوية مع قادة حركة طالبان تعود لأكثر من ثلاثة عقود وبالتالي فإن الحكومة التركية تسعى لربط صلات مع طالبان عبر باكستان.

وقال الموقع: ”يظهر جليا أن أردوغان يدرك قوة حركة طالبان وبالتالي فإنه من غير المنتظر أن يعمل على مواجهة الحركة، بل سيسعى إلى التقرب منها بهدف تعزيز نفوذ تركيا في أفغانستان ووسط آسيا“.

ورغم أن حركة طالبان طالبت الأتراك بالانسحاب من أفغانستان، أثناء الحديث عن سعي أنقرة لتأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، لكن بعض قيادات الحركة أبدت مرونة ورغبة في التعامل مع أنقرة، وفقا لـ“أحوال تركية“.