بوتين يحث على ضرورة العمل لمنع انتشار التطرف الإسلامي من أفغانستان‎

قال الكرملين إن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ القادة في آسيا الوسطى اليوم الاثنين بأن من الضروري تجنب أي انتشار للتطرف الإسلامي من أفغانستان إلى المنطقة، وإبقاء المتطرفين الإسلاميين بعيدا“.

وفي تصريحات أدلى بها خلال قمة لزعماء المنطقة عبر الإنترنت، نقل الكرملين عن بوتين قوله إن ”من المهم _أيضا_ مراقبة تجارة المخدرات الأفغانية عن كثب“.

وقال الكرملين إن بوتين وزعماء آسيا الوسطى عبّروا أثناء الاجتماع عن مخاوفهم من استمرار وجود موطئ قدم لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وتشكيله تهديدا، مضيفا أن الزعماء اتفقوا على تنسيق العمل المشترك بشأن أفغانستان.

وذكرت وكالات أنباء روسية، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض فكرة إرسال أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دول قرب روسيا، قائلا إنه لا يريد ”وصول متشددين إلى هنا تحت غطاء اللجوء“.

وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله لقيادات حزب روسيا المتحدة الحاكم ”هل هذا يعني أنه يمكن إرسالهم دون تأشيرات لتلك الدول، إلى جيراننا، بينما لا يريدون هم (الغرب) أخذهم دون تأشيرات“.

وأضاف بوتين ”لماذا مثل هذا النهج المهين لحل المشكلة؟“.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع عدد من الدول؛ في محاولة يائسة لتأمين اتفاقات لتوفير مأوى مؤقت للأفغان المعرضين للخطر الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية، حسب ما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي.

وأوضح بوتين أن روسيا تعارض هذه الخطوة.

وتتيح روسيا سفر مواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى لها دون تأشيرات دخول.

ونقلت تاس عن بوتين قوله ”لا نريد وصول متشددين إلى هنا تحت غطاء اللجوء“.

وبينما سارعت بعض الدول الغربية لإجلاء أناس من أفغانستان، أشادت موسكو بطالبان لحفظها النظام بعد استيلائها على البلاد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قادة طالبان أوفوا بوعودهم حتى الآن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله ”نرى تصريحات طالبان بخصوص وقف العمليات القتالية والعفو عن جميع المتورطين في المواجهات، وبخصوص الحاجة لإجراء حوار وطني.. أنهم ينفذونها“.

وأضاف لافروف أن طالبان بدأت التواصل مع الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي.