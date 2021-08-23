طالبان تعلن استعادة السيطرة على ثلاث مناطق شمالية من ميليشيات أفغانية

قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الاثنين إن قوات الحركة استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات محلية سيطرت على بنو وده صالح وبل حصار في إقليم باغلان في أول بوادر على وجود مقاومة مسلحة لحركة طالبان منذ سيطرتها على العاصمة كابول في الـ15 من آب/أغسطس .

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على حسابه على تويتر إن ”قوات طالبان طهرت هذه المناطق بحلول اليوم الاثنين وإنها متمركزة في بدخشان وطخار وأندراب بالقرب من وادي بانجشير“.

وكانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود القائد المناوئ للاتحاد السوفيتي السابق، قد تمركزت في وادي بانجشير بمنطقة جبلية إلى الشمال الغربي من كابول شهدت مقاومة لطالبان قبل 2001.

وقال أحمد مسعود في وقت سابق إن ”طالبان لن تدوم طويلا إذا استمرت في هذا الطريق“، معتبرا أن أفغانستان ”تعود مجددا كملاذ آمن للإرهاب“، ومشيرا إلى أن لديه قوات حكومية وصلت إلى المنطقة الجبلية الواقعة شمال كابول، من ولايات عدة.

ودعا مسعود _الذي تضم قواته فلول الجيش النظامي ووحدات من القوات الخاصة_ إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة لأفغانستان لكنه تعهد بالمقاومة إذا حاولت قوات طالبان دخول الوادي.

كما وكان مسعود دعا المجتمع الدولي إلى توفير أسلحة وذخائر لمحاربة طالبان. وقال ”لا يزال بإمكان أمريكا بناء ترسانة كبيرة للديمقراطية“.

وقال ذبيح الله مجاهد إن ممر سالانج على الطريق الرئيس الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها مفتوح، وإن القوات المعادية محاصرة في وادي بانجشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي.

وأضاف ”الإمارة الإسلامية تحاول تسوية المشاكل سلميا“.

وأحمد مسعود هو نجل أحمد شاه مسعود، الذي استخدم وادي بنجشير كقاعدة لمعارضة حكم طالبان بين عامي 1996 و2001، وقُتل الوالد في هجوم انتحاري في عام 2001. ولم تستول طالبان على وادي بنجشير قط خلال سنواتهم الخمس في السلطة.