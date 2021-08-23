أبرزها البشتون والطاجيك والهزارا.. لمحة عن المجموعات العرقية في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بقي التنوع الإتني في أفغانستان بقلب السياسة والصراع في البلاد لأكثر من قرن، ويتوقع أن تؤدي هذه الانقسامات دورا في تشكيل طالبان حكومة جديدة.

لا توجد مجموعة إتنية تمثل أغلبية حاسمة بين سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليونا؛ ما جعل الانقسامات تمثل تحديا دائما للاستقرار السياسي.

وحلّت أفغانستان العام الماضي في المركز الرابع كأخطر بلد في العالم بمؤشر الشعوب المهددة الذي أعدته مجموعة حقوق الأقليات الدولية، وأفاد بأن جميع المجموعات الإتنية فيها معرضة لخطر اضطهاد عنيف منهجي وقتل جماعي.

في ما يأتي، لمحة موجزة عن المجموعات الإتنية الرئيسة في أفغانستان.

البشتون

البشتون هم أكبر مجموعة إتنية في أفغانستان ويشكلون أكثر من 42% من السكان، فقد هيمنت هذه المجموعة _التي يغلب عليها السنّة وتتحدث لغة البشتو_ على المؤسسات السياسية الأفغانية منذ القرن الثامن عشر، وشدد العديد من قادة البشتون على مر السنوات على ”الأحقية في حكم“ أفغانستان؛ ما أثار غضب المجموعات الإتنية الأخرى.

وطالبان التي سيطرت على أفغانستان للمرة الثانية بعد فترة حكمها الممتدة من 1996 إلى 2001، هي جماعة معظم المنتمين إليها من البشتون، حتى أن الرئيسَين في ظل الحكومات السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، حميد كرزاي وأشرف غني، هما من إتنية البشتون.

وأثارت هيمنة البشتون، المتمركزة تقليديا في جنوب البلاد وشرقها، استياء الإتنيات الأخرى خصوصا بسبب التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي.

الطاجيك

الطاجيك هم ثاني أكبر مجموعة إتنية في أفغانستان، وتشكل أكثر من ربع عدد السكان، واللغة الرئيسة التي تستخدمها إتنية الطاجيك هي فرع من اللغة الفارسية تسمى داري، وهي _أيضا_ لغة مشتركة في أفغانستان.

وتتوزع المجموعة بشكل رئيس في شمال البلاد وغربها، ولديها معاقل في وادي بانشير ومدينة هرات وبعض الولايات الشمالية، ويشتهر وادي بانشير بمقاومته للاحتلال ليس فقط السوفيتي في الثمانينيات بل أيضا نظام طالبان السابق.

ورغم عدم هيمنتها سياسيا، ظهر عدد من القادة الطاجيك البارزين في العقود الأخيرة، ويتصدر القائد الراحل أحمد شاه مسعود الذي يحمل لقب ”أسد بانشير“ وحارب الجيش الأحمر وطالبان، تلك القائمة بين الأفغان.

وعلى القائمة _أيضا_ برهان الدين رباني وهو طاجيكي من ولاية بدخشان في شمال البلاد تولى رئاسة البلاد بين عامي 1992 و1996 قبل سقوط كابول في أيدي طالبان.

أما عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي السابق ومفاوض السلام الرئيس عن النظام الأفغاني السابق، فهو مختلط الإثنية، بشتوني- طاجيكي، لكن ينظر إليه _على نطاق واسع_ على أنه طاجيكي.

الهزارة

إتنية الهزارة التي يُعتقد أن لها أصولا بين شعوب آسيا الوسطى والشعوب التركية، تشكّل نحو 10% من السكان وهي متمركزة أساسا في وسط أفغانستان، وهي تتحدث لهجة الداري وغالبيتها من المسلمين الشيعة.

واجهت هذه المجموعة اضطهادا وتمييزا عنيفين في أفغانستان على أساس الدين والإتنية لأكثر من قرن، ونُفّذت مذابح بحقها في ظل مختلف الحكومات الأفغانية في العقود الأخيرة، خصوصا في ظل حكم طالبان، وهم مسلمون سنة متشددون وصفوا الشيعة بأنهم كفار.

كما استهدف متشددون آخرون في أفغانستان، مثل تنظيم داعش، الهزارة بهجمات قاتلة بالقنابل، ولم يوفروا حتى مدارسهم ومستشفياتهم.

الأوزبك

تشكل إتنية الأوزبك الأفغان أيضا 10% من السكان، وتتمركز بشكل رئيس في شمال البلاد قرب الحدود مع أوزبكستان، وهذه الإتنية، وهي من الشعوب الناطقة بالتركية، معظمها من المسلمين السنة.

ومن بين أشهر الأوزبك الأفغان، أمير الحرب عبد الرشيد دوستم الذي حارب مع السوفيت ضد المجاهدين قبل أن يغير ولاءه ويؤسس معقله الخاص في مدينة مزار شريف في شمال البلاد، وكان شخصية بارزة في التحالف الشمالي الذي ساعد على إنهاء حكم طالبان بعد الغزو الأمريكي عام 2001، وانضم لاحقا إلى إدارة غني كنائب أول للرئيس.

وفر إلى أوزبكستان عندما سقطت مزار شريف في يد طالبان خلال آب/ أغسطس الجاري.

مجموعات إتنية أصغر

اعترف الدستور الأفغاني عام 2004 رسميا بأكثر من 12 مجموعة إتنية. بالإضافة إلى المجموعات الأربع الكبرى، تم أيضا إدراج شعوب إيماق البدوية والتركمان والبلوش، كما تضمّن شعب النورستانيين في شمال شرق أفغانستان الذين أرغموا على اعتناق الإسلام في القرن التاسع عشر.