وكالة: تركيا تقترب من توقيع عقد جديد لشراء صواريخ "إس 400" من روسيا

كشفت شركة روسية حكومية لتصدير الأسلحة، أن موسكو وأنقرة، تقتربان من توقيع عقد جديد لتزويد الأخيرة بوحدات دفاع جوي إضافية من طراز ”إس 400″، بحسب ما نشرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء.

ونقلت الوكالة الروسية، عن ألكسندر ميخيف رئيس شركة ”روسوبورون إكسبورت“ الروسية لتصدير الأسلحة، قوله يوم الإثنين إن روسيا وتركيا ”تقتربان من توقيع عقد جديد لتزويد أنقرة بوحدات دفاع جوي إضافية من طراز إس 400 في المستقبل القريب“.

وأدى شراء أنقرة السابق لمنظومة إس-400 من روسيا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

وفرضت واشنطن عقوبات على أنقرة وهددت بفرض عقوبات جديدة إذا اشترت المزيد من أنظمة الأسلحة الرئيسة من موسكو.

وكانت روسيا وتركيا، وقعتا في كانون الأول/ ديسمبر 2017، عقدا حول توريد بطاريتين من ”إس 400“ الصاروخية، وتسلمتهما تركيا في تموز/ يوليو، وأيلول/ سبتمبر عام 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات (كاتسا) بسبب اقتناء المنظومة الروسية، كما أخرجتها من المشروع المشترك، متعدد الأطراف، تحت إشراف ”الناتو“ لإنتاج وتطوير المقاتلات الأمريكية ”إف – 35″، ومنعتها من الحصول على 100 منها في إطار المشروع.

وتتمسك واشنطن بأن تعيد تركيا الصواريخ الروسية وأن تتنازل عن الصفقة، على أساس خطورتها على منظومة ”الناتو“ الدفاعية ومقاتلات ”إف 35″، لكن أنقرة تتمسك بها، وتؤكد أنها لن تربطها بمنظومة ”الناتو“، وستستخدمها للضرورة فقط.

من جانبها، نقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، عن ألكسندر ميخيف، أنه ”بالنسبة لمنظومة إس-400، فإن المشاورات مستمرة، وأعتقد أنها في المرحلة النهائية.. في المستقبل القريب سنتوصل مع الشركاء لإضفاء الطابع الرسمي على العقد وتوقيعه“.

وأشار إلى أن ”روسيا مستعدة لإجراء تعاون عسكري تقني مع تركيا بشأن أي نوع من المنتجات العسكرية“.

وكان مدير الإدارة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، قال في وقت سابق، إن موسكو ”تقدر موقف أنقرة بشأن شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي إس 400، وترى إمكانية جادة لتطوير التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة“.