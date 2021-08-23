صحف عالمية: عقبات أمام مقاومي طالبان.. وبوتين قد يدفع ثمن دعم بيلاروسيا سياسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الملفات، وكان أبرزها استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان، خاصة في محيط مطار كابول الدولي، في ظل تعثر عمليات الإجلاء، بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم، ورغبة الآلاف في الرحيل.

كما أبرزت أيضا التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأخيرا حدود الفائدة التي يمكن أن يحققها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا.

عقبات أمام مقاومة طالبان

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الاشتباكات اندلعت في شمال أفغانستان، بينما تسعى حركة طالبان للتفاوض مع خصوم سابقين، مع استمرار محاولات الآلاف للوصول إلى مطار كابول للهروب من النظام الجديد في البلاد.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”دخلت طالبان في اشتباكات دموية مع المقاومة الناشئة في شمال أفغانستان، في الوقت الذي تمضي فيه مفاوضات تشكيل الحكومة في كابول، ولا يزال الوصول إلى المطار الواقع تحت إدارة الولايات المتحدة صعبا على الآلاف من الأفغان الراغبين في الفرار“.

ومضت تقول: ”بينما انهار معظم الجيش وقوات الأمن الأفغانية، فإن بعض أبرز خصوم طالبان عادوا إلى وادي بنجشير شمال شرق كابول، وتعهدوا بمواصلة القتال في الإقليم الوحيد الذي لا يزال خارج إطار سيطرة طالبان“.

وتابعت: ”أظهر فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا والقتال بين طالبان والقوات المناهضة للحركة المتمردة في شمال إقليم باغلان، حيث عززت قوات طالبان وجودها باستخدام العربات المدرعة الأمريكية من طراز ”هامفي“ و“فورد رينجرز“، رافعة العلم الأبيض للحركة“.

وفي الوقت الذي تتحالف فيه الميليشيات في باغلان مع القوات في بنجشير، فإنهم يتحركون بشكل مستقل، بحسب ما قاله علي نزاري، رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية الجديدة، التي تتخذ من بنجشير مقرا لها، وتضم ألفا من القوات الخاصة الأفغانية، التي رفضت الهروب، في الوقت الذي تفكك فيه الجيش الأفغاني، ولديهم أيضا بعض المروحيات.

ورأت الصحيفة أنه بدلاً من إشعال حرب أهلية، فإن مؤسسة بنجشير، التي لعبت دوراً مهماً في أفغانستان ما بعد عام 2001، تضغط على طالبان في هذه المرحلة كي تحصل على حصة في الحكومة الجديدة، وفقا لما يؤكده قادتها.

واستطردت بقولها: ”دون دعم خارجي أو أن يكون لها حدود مع دولة صديقة، ستجد الميليشيات المناهضة لطالبان صعوبة في الصمود لفترة طويلة. بدأت طالبان أمس الأحد في حشد تشكيلات كبيرة عند مدخل بنجشير، وهو وادٍ ضيق لم يتمكن حتى الجيش السوفييتي من السيطرة عليه في الثمانينيات“.

جبهة مشتعلة بين حماس وإسرائيل

قالت صحيفة ”هآرتس“ إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تشعل الجبهة مع إسرائيل، رغم التوصل إلى اتفاق لنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”قررت حماس إشعال الجبهة رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بتجديد نقل أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، حيث سمحت بوجود احتجاجات عنيفة بالقرب من الجدار الحدودي الفاصل، لإحياء الذكرى الـ52 لحريق المسجد الأقصى“.

ومضت تقول: ”الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قطر والأمم المتحدة أدى إلى حل ثلثي المشكلة الخاصة بالمساعدات المالية، والتي قررت إسرائيل تعليقها منذ بداية عملية حارس الأسوار في غزة، وفي مايو الماضي، أرادت إسرائيل وضع نهاية لحقائب الأموال التي يجلبها القطريون معهم إلى غزة منذ عام 2018“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً للاتفاق، فإن 10 ملايين دولار سيتم نقلها شهرياً إلى غزة عبر بنوك، وبإشراف الأمم المتحدة، إلى ما يقرب من 100 ألف أسرة تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، وسوف يتم تحويل مبلغ مماثل شهرياً لتغطية مصاريف الوقود اللازم لتشغيل محطة الطاقة في غزة.

وتابعت بقولها: ”ثلث المشاكل التي لم يتم الوصول إلى حلول لها تتمثل بمبلغ 10 ملايين دولار أيضاً، وتتضمن تمويل رواتب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية التابعين لحركة حماس في القطاع“.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن قطر ليست لاعباً محايداً يتمتع بحسن النية، فلديها أجندتها الخاصة، وقد استخدمت المساعدات أكثر من مرة لتحسين وضع حماس، بما لا يقل عن مساعدة السكان أنفسهم.

وقالت إن القيادة الإسرائيلية تدرك هذا الأمر، ولكنها تحاول الوصول إلى تسوية، على أمل عدم اشتعال الموقف مرة أخرى. وبالإضافة إلى قطر والأمم المتحدة، فإن مصر تستثمر بقوة في الوصول إلى اتفاق، وتضغط بشدة على كل الأطراف للوصول إلى تسوية.

وأشارت ”هآرتس“ إلى أن إحدى العقبات الرئيسية أمام إحراز مزيد من التقدم تتعلق بجثث مدنيين وجنديين إسرائيليين تحتجزها حركة حماس، وأعلنت إسرائيل بوضوح أن إعادة تأهيل قطاع غزة وتنميته تعتمد على التقدم في حل هذه القضية.

وبحسب إسرائيل، فإنه طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيظل التقدم في مشروعات إعادة التأهيل محدوداً، وفي الوقت الحالي، فإن الفجوات بين الطرفين كبيرة للغاية.

وتتوقع حماس إطلاق سراح مئات الأسرى الأمنيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، وهو إنجاز من وجهة نظر حماس، ولكن لا يبدو أن إسرائيل مستعدة لقبوله.

ثمن دعم لوكاشينكو

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن العلاقات الوثيقة بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وروسيا تضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المحك، حيث تلائم عزلة وضعف بيلاروسيا الأهداف الاستراتيجية للأخير، ولكن فقط إلى نقطة محددة.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”في مثل هذا الشهر، وبالتحديد العام الماضي، وبعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عانى منها نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قامت سلسلة من الدول الغربية بتشديد العقوبات على مينسك“.

ومضت تقول: ”في المقابل، لجأ لوكاشينكو إلى بوتين، وطلب منه تأجيل سداد قرض حصلت عليه بيلاروسيا من موسكو بقيمة 1.5 مليار دولار العام الماضي“.

وتابعت بقولها: ”مع سعي الغرب إلى عزل لوكاشينكو، فإن الزعيم الاستبدادي ورّط نفسه بشكل أكبر من أي وقت مضى في ديون بوتين. وإن اعتماد مينسك المتزايد على موسكو يأتي مع مخاطر متصاعدة بالنسبة للكرملين أيضاً، بحسب ما ذهب إليه محللون“.

ونقلت عن أليكس كوكشاروف، محلل المخاطر في IHS بالعاصمة البريطانية لندن، قوله: ”لوكاشينكو الضعيف يعتبر جيداً بالنسبة لروسيا، التي يمكن أن تضعه أمام شروط أكبر لصالحها، ولكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بضعفه وعجزه عن فرض الاستقرار في الشوارع“.

وأكد محللون أن الدعم الذي تقدّمه روسيا إلى لوكاشينكو يمكن أن يأتي بثمن سياسي واقتصادي محتمل بالنسبة لبوتين أيضا.