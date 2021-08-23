شاركت بها قوات أمريكية وألمانية.. قتيل و3 مصابين في اشتباكات بمطار كابول

قال الجيش الألماني إن اشتباكات بالأسلحة النارية، اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية بمطار كابول يوم الإثنين.

وأضاف الجيش الألماني، على تويتر، أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفه، وأصيب ثلاثة آخرون في المعركة التي شاركت فيها _أيضا_ قوات أمريكية وألمانية.

ويشهد مطار كابول ومحيطه، حالة من التوتر والاستنفار، مع مواصلة عمليات الإجلاء الدولية، واحتشاد مواطنين أفغان يسعون للفرار من حكم ”طالبان“ التي سيطرت على البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، مقتل 7 مدنيين أفغان في ”الفوضى“ الحاصلة قرب مطار كابول.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان ”أفكارنا مع عائلات المدنيين الأفغان السبعة الذين لقوا حتفهم في فوضى الحشود في كابول“، موضحا أن ”الظروف على الأرض ما زالت صعبة جدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الوضع بأكثر الطرق أمانا“.

ومع تدهور الوضع قرب مطار كابول، ناشدت الحكومة البريطانية، واشنطن، تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وفي السياق، قال مسؤول في حركة طالبان لـ“رويترز“ يوم الإثنين، إن القوات الأجنبية في أفغانستان ”لم تسع“ لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد والتي تنتهي في الـ31 من آب/ أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الأسبوع الماضي، إن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب، نهاية الشهر الجاري، لإجلاء الأمريكيين.

وقال مسؤولان أمريكيان، السبت الماضي، إن الولايات المتحدة أجلت 2500 أمريكي من كابول خلال الأسبوع الماضي، وأضافا أن واشنطن ”تحارب ضد الوقت والمكان“ لإجلاء الراغبين في الخروج من أفغانستان.

وقال الميجور جنرال وليام تايلور، في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 17 ألفا في المجمل تم إجلاؤهم من أفغانستان بينهم 2500 أمريكي.

في المقابل، قال مسؤول في طالبان، السبت، إن حركته تسعى لتوفير ”خروج سلس“ للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف مسؤول طالبان أنه ”لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار كابول“، حيث يحتشد الآلاف يوميا على أمل مغادرة البلاد.

وأكد أن حركة طالبان ”تهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس“ في المطار. ‎