بايدن يؤكد تأييده فرض عقوبات على طالبان وفقًا للتطورات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيؤيد فرض عقوبات على حركة طالبان وفقًا لتطورات الوضع.

وأضاف الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الأمريكية وسَّعت حدود مطار كابول في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين، وأفغان، ومواطني دول حليفة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر إن بريطانيا تسعى لدفع زعماء العالم لبحث فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان في الاجتماع المقرر لمجموعة الدول السبع الكبرى يوم الثلاثاء لبحث الأزمة في أفغانستان.

وأبلغ بايدن الصحفيين في البيت الأبيض أن طالبان تتعاون في تلك الجهود، لكن الموقف لا يزال خطيرًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من هجمات محتملة لتنظيم داعش أو جماعات أخرى.

وأعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب/أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تمديد المهلة النهائية إذا لزم الأمر.

وفي كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض حول الخروج الفوضوي من أفغانستان قال بايدن إنه ”يأمل بأن لا نضطر الى التمديد“، لكنه أضاف ”سنرى ما الذي بإمكاننا فعله“ في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، قال بايدن ”إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان“‎.

وأكد أن ”الأولوية هي إجلاء الأمريكيين من أفغانستان في أسرع وقت ممكن“‎، لافتًا إلى ”أن أمريكا تعمل أيضًا لإجلاء شركاء أفغان، ومواطني دول أخرى حليفة“‎.

وأشار بادين إلى أن ”مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لأمريكا لاستكمال الفحوص الأمنية الخاصة بمن يتم إجلاؤهم‎“، مبينًا أن ”الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة‎“.

وأوضح بايدن أن حركة ”طالبان تتعاون في تمديد مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابول‎“، مؤكدًا ”أنه سيؤيد فرض عقوبات على طالبان وفقًا لتطورات الوضع‎“.

وقالت إدارة الرئيس بايدن، إن طائرات تجارية ستُستخدم للمساعدة في نقل أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن 18 طائرة، بينها طائرات تابعة لشركات: ”يونايتد“، و“أمريكان إيرلاينز“، و“دلتا“، لن تطير إلى كابول، لكنها ستُستخدم لنقل أناس غادروا أفغانستان بالفعل.

وكان الرئيس الأمريكي كشف، يوم الجمعة الماضي، أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.