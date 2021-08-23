مشادة بين متحدث باسم طالبان ومذيع إيراني بسبب مشهد "هروب الأفغان" (فيديو)

دخل المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم في جدال لفظي مع مقدم برنامج ”صوت العالم“ المذاع على قناة ”أفق“ بالتليفزيون الإيراني، وذلك على خلفية طرح المذيع مخاوف المواطنين الأفغان من سيطرة طالبان على بلادهم، والمشهد الشهير الخاص بتعلق مواطنين أفغان بطائرة أمريكية بمطار كابول.

وبحسب صحيفة ”همشهري“ الإيرانية، قال نعيم للمذيع الإيراني تعليقا على مشهد لهفة أفغان لركوب طائرة أمريكية كانت تُقلع خارج المطار ”إذا أحضرت أمريكا طائراتها إلى أي دولة بالعالم فسوف يذهب المواطنون ويتعلقون بالطائرات“.

وأضاف نعيم أن ”المواطنين الأفغان ممن تجمعوا في محيط مطار كابول جاؤوا بعدما أعلنت أمريكا أنها قادمة لإجلائهم إلى الأراضي الأمريكية، وإذا كان هذا الإعلان حصل في أي دولة بالعالم ألن يذهب المواطنون على الفور؟“.

متحدث #طالبان: إذا أحضرت #أمريكا طائراتها إلى أي دولة بالعالم فسوف يذهب المواطنون ويتعلقون بالطائرات، ومذيع إيراني: لن يحدث هذا في #إيران#إرم_نيوز pic.twitter.com/xauvN4J58g — إرم نيوز (@EremNews) August 23, 2021

ورفض المذيع الإيراني تصريح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان بأن مواطني أي دولة بالعالم سوف يهرعون للحاق بطائرات الولايات المتحدة الأمريكية للهروب خارج بلادهم، وقال ”لا، هذا لن يحدث في إيران بحسب رأيي“.

وردا على ما يثار حول تورط عناصر من حركة طالبان في إطلاق نار على مواطنين أفغان أثناء محاولة هروبهم خارج البلاد، زعم نعيم أن ”طالبان لم تقم بإطلاق النار على المواطنين، بل إن الأمريكيين هم من فعلوا ذلك“.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العالم وثقت مشاهد هلع مواطنين أفغان إثر دخول عناصر طالبان إلى عاصمة بلادهم كابول، والتي كان أكثرها مأساة مشهد لهفة مئات المواطنين على ركوب طائرة أمريكية تهرب خارج البلاد، والتي أسفرت عن مقتل عدد منهم بعد سقوطهم عقب إقلاع الطائرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية سيطرة عناصر حركة ”طالبان“ على العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد سلسلة من التقدم العسكري في أبرز عواصم الولايات الأفغانية؛ ما أدى إلى اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بل وتسبب في هروب الرئيس الأفغاني، أشرف غني إلى خارج البلاد.