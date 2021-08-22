تاريخ النشر:
22 أغسطس 2021 18:50 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 19:00 GMT
طالبان: "القاعدة" غير موجود في أفغانستان ولا علاقة لنا بهذا التنظيم
قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان، وليست للحركة علاقة به. وأضاف نعيم في مقابلة مع قناة تلفزيون
قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان، وليست للحركة علاقة به.
وأضاف نعيم في مقابلة مع قناة تلفزيون الحدث، أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول الوضع في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على السلطة في كابول قبل أسبوع.