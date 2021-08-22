طالبان: "القاعدة" غير موجود في أفغانستان ولا علاقة لنا بهذا التنظيم

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان، وليست للحركة علاقة به.

وأضاف نعيم في مقابلة مع قناة تلفزيون الحدث، أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى حول الوضع في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على السلطة في كابول قبل أسبوع.