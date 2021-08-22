طالبات أفغانيات: لا مستقبل لنا تحت حكم طالبان.. نحن نعود إلى الظلام

عبرت مجموعة من الفتيات الأفغانيات، لا تعي ذاكرتهن فترة حكم طالبان التي عانى منها آباؤهن من عام 1996 إلى عام 2001، عن شعورهن بالصدمة؛ بعد أن استعادت الحركة السيطرة على أفغانستان؛ مما أدى لفرار الآلاف من البلاد.

وقالت واحدة منهن، وهي طالبة جامعية: ”نحن نعود إلى الظلام“.

وكانت هذه الفتاة ضمن مجموعة تم إجلاؤهن إلى قطر، وتحدثن عن مشاعر القلق والخوف، ورفضن مثل غيرهن تقديم تفاصيل حول هوياتهن يمكن أن تحدد أسرهن هناك؛ لأسباب أمنية.

وقالت ثانية: ”إنها ذاتها كل القصص التي كنا نسمعها من آبائنا وأجدادنا، كانت في ذلك الوقت قصصا، لكنها الآن أصبحت واقعا مثل كابوس“.

والطالبات الأربع اللاتي تحدثن إلى رويترز من بين مئات من الطلاب الأفغان، ومعظمهم فتيات، تم إجلاؤهن إلى قطر.

وعندما وصلت طالبان إلى الحكم في المرة الأولى، فرضت بصورة صارمة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، والذي اشتمل على منع النساء من الالتحاق بالمدارس أو العمل.

ويتشكك كثيرون في وعد الحركة هذه المرة، بأنها ستحترم حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية.

وقالت الطالبة الثانية المتواجدة في مجمع سكني في العاصمة الدوحة ينزل به آخرون تم إجلاؤهم، من بينهم رعايا دول أخرى: ”الجميع على علم كم كانت هذه الفترة قاسية ووحشية“.

وقالت إنها ”لا تعتقد أن هناك العدد الكافي من المدرسات اللازمات للتعليم، حيث تصر طالبان على الفصل بين الفتية والفتيات في الفصول الدراسية“.

وقالت مجموعة الطالبات الأربع، إن ”قيم طالبان غريبة عليهن، وإنهن لن يعدن إلى أفغانستان، ما دامت الحركة تسيطر عليها، حتى في ظل حكومة تتقاسم معها السلطة.