نجل أحمد شاه مسعود يرفض الاستسلام لطالبان ويحذر من الحرب

قال أحمد مسعود، نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، إنه ”لن يسلم المناطق الواقعة تحت إمرته لحركة طالبان“، وفق ما نقلت عنه قناة ”العربية“.

ووفق القناة، أكد مسعود ”أن وادي بنجشير لن يتم تسليمه لحركة طالبان، وأنه إذا حاولت السيطرة عليه فنحن مستعدون للمقاومة“، مشيرا إلى أن ”قوات حكومية معارضة لطالبان احتشدت في أقاليم مختلفة وتجمعت في معقله بإقليم بانجشير“.

وشدد على ”أن أفغانستان على شفا كارثة إنسانية، وأنها تعود مجددا كملاذ آمن للإرهاب“.

ودعا مسعود إلى ”تشكيل حكومة شاملة لتولي حكم البلاد بمشاركة طالبان“، محذرا من أنه ”لا مفر من الحرب إذا رفضت طالبان الحوار“.‎

وأحمد مسعود، هو نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي كان أحد القادة الرئيسيين لمقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، وقد اغتيل على يد عناصر من حركة طالبان قبل سقوط حكمها في عام 2001.