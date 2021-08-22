بريطانيا‭ ‬تدعو إلى اجتماع لمجموعة السبع يوم الثلاثاء لبحث الأزمة بأفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه دعا إلى اجتماع لقادة مجموعة السبع، يوم الثلاثاء؛ لمناقشة الأزمة في أفغانستان، وحث المجتمع الدولي على ”إيجاد سبل لمنع تصعيدها“.

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

وتبحث الحكومات الغربية كيفية معالجة الوضع في كابول، حيث توجه آلاف المدنيين اليائسين الراغبين في الفرار من أفغانستان إلى المطار بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأضاف جونسون على ”تويتر“، اليوم الأحد: ”من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني؛ حفاظا على مكاسب السنوات العشرين الماضية“.

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.