امرأة أفغانية تلد في طائرة عسكرية أمريكية خلال إجلائها‎‎ إلى ألمانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أنجبت امرأة أفغانية، مولودة في طائرة عسكرية أمريكية فيما كانت متوجّهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، كما أعلنت القيادة الجوية المتنقلة للقوات المسلحة الأمريكية على تويتر.

وفي خضم الرحلة أمس السبت، من قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات و“مضاعفات“ بحسب التغريدة.

وقرر قائد الطائرة ”خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح بإنقاذ حياة الأم“ كما أضافت القيادة.

وبعد الهبوط مباشرة، ساعد الجيش الأمريكي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة، قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب.

وبحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة ”بصحة جيدة“.

وأظهرت صور نشرها الجيش الأميركي، الوالدة مستلقية على نقالة في قاعدة رامشتاين في جنوب غرب ألمانيا.

وحصلت الولايات المتحدة، على الضوء الأخضر من برلين لنقل بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا حيث لديها قواعد عدة. وهبط حوالي 1150 شخصا السبت في قاعدة رامشتاين من حيث سيغادرون إلى الولايات المتحدة في غضون ”أيام قليلة“، كما ذكرت ناطقة باسم قاعدة الجيش الأمريكي.

وبعد أسبوع من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، ما زال آلاف الأشخاص يحاولون الفرار من بلادهم معرضين حياتهم للخطر، فيما تستمر عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية في ظل ظروف بالغة الخطورة.

وأعلن مسؤول قطري، أمس السبت، أنه تم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر، وذلك في خضم سعي الآلاف للخروج من كابول، بعدما أدت سيطرة طالبان على السلطة إلى عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة.

وصرّح المسؤول القطري، الذي طالب عدم كشف هويته، أنه ”منذ بدء العمليات الدولية، تم إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر“.

وأشار المسؤول إلى أنه ”بناء على طلب منظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية ومؤسسات إعلامية عالمية، أجلينا المئات من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم، من مختلف أنحاء البلاد“.

وأوضح أنه إضافة إلى ذلك ”سهّلنا إجلاء رعايا للولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها“، مؤكدًا أن جهود الإجلاء مستمرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن عمليات الإجلاء علّقت لمدة سبع ساعات، يوم الجمعة؛ بسبب اكتظاظ القاعدة المستخدمة لاستقبال الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم.

وأجلت الولايات المتحدة حوالي 17 ألف شخص، من بينهم 2500 أمريكي خلال أسبوع.