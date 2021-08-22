"ناشيونال إنترست": لهذه الأسباب احتفت إيران بانتصار طالبان

قال تقرير أمريكي، إن عودة حركة طالبان للاستيلاء على السلطة في أفغانستان، لم يثر قلق جارتها إيران على الرغم من التناحرات العميقة بين الطرفين وخاصة الاختلافات الدينية، مشيرا إلى أن طهران احتفت بهذه العودة لأسباب عدة.

وذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ في تقريرها أنه على الرغم من أن ”طهران وطالبان اختلفا حول مجموعة واسعة من القضايا، إلا أنهما سرعان ما اتفقا على شيء واحد وهو العداء تجاه الولايات المتحدة“.

وأوضحت المجلة أن ”الولايات المتحدة هي العامل الأكبر الذي يؤثر على تصورات التهديد لكل من إيران وطالبان، نظرًا لأن عقيدة الأمن القومي الإيراني ركزت على تحقيق الانسحاب الأمريكي من المنطقة“.

وأشارت إلى أن ”عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان يأتي بالنسبة للإيرانيين كخبر جيد، خاصة وأن الطرفين كان لهما بعض الاتصالات في السنوات الأخيرة“.

وأشارت إلى أن ”سياسة إيران تجاه التطورات في أفغانستان وصعود طالبان لها سمتان رئيسيتان الأول هو ما يمكن قراءته في تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن إيران تدعم المحادثات بين الأفغان لتشكيل حكومة شاملة“.

نهج معاد للغرب

”الأمر الثاني، الذي لم يصرح به المسؤولون الإيرانيون بوضوح، يرحب بنهج طالبان المعادي للغرب“، بحسب تقرير المجلة الذي لفت إلى أنه ”هناك أدلة على أن مسؤولي طالبان قد زاروا إيران في السنوات الأخيرة وقد يكون هناك تفاهم مشترك بين الجانبين حول مستقبل أفغانستان“.

وذكر التقرير أن ”إيران ربما تكون قد استغلت طالبان في محادثاتها مع الحكومة الأفغانية السابقة في السنوات الأخيرة، لا سيما بالنظر إلى أن طهران وكابول اختلفتا بشأن تقاسم نهر (هلمند) الذي يعبر بين غرب أفغانستان وجنوب شرق إيران“.

علاقة طاعة

وأوضحت المجلة أن ”هناك تمييزا واضحا بين علاقات إيران مع المجموعات الإقليمية الأخرى التي تعمل بالوكالة عنها وبين ما يحدث في أفغانستان“ مشيرا إلى أنه في لبنان والعراق، تقيم إيران ”علاقة تفان وطاعة“ مع وكلائها.

وزادت: ”لكن في أفغانستان، كانت لإيران علاقة متساوية مع طالبان، ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن استمرار الجانبين في العمل معًا الآن بعد هزيمة خصمهما المشترك للولايات المتحدة“.

وأضافت أنه ”في غياب الولايات المتحدة، يمكن لإيران أن تستخدم (لواء الفاطميون) كأداة فعالة لتنفيذ خططها وسط أفغانستان المتغيرة“.

ورأت المجلة الأمريكية أيضا أن ”عودة طالبان يمكن أن تخدم إيران محليًا من خلال تخويف المعارضين والناشطين السياسيين الذين عارضوا السياسات الإقليمية والداخلية للنظام في طهران“.

وأشارت إلى أنه ”بالنسبة لأولئك الذين رفعوا أصواتهم بصوت عالٍ في الشوارع ضد النظام في السنوات الأخيرة تمثل أفغانستان حكاية تحذيرية أن المصير نفسه قد ينتظر إيران“.

الأمن والحرية

وقال التقرير إنه ”مع وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان مرة أخرى، ستقول إيران للناس إن عليهم تفضيل الأمن على الحرية“.

”وسبق أن أقدمت وسائل إعلام رسمية على المحاولة نفسها خلال تغطيتها الحرب ضد داعش بعد أن بدأ الإرهابيون في تهديد حدود إيران الغربية من خلال تواجدهم في العراق وسوريا“، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: ”هذه المرة قد يضطر الإيرانيون إلى شراء حجة النظام… ورغم أن الاقتصاد في حالة يرثى لها ويفتقر الإيرانيون إلى الحريات الاجتماعية والمدنية والسياسية، إلا أنهم يتمتعون بالأمن وهي سلعة ثمينة لا يمكنهم العثور عليها في بلدان أخرى في المنطقة“.

لكن المجلة لفتت إلى أنه في الوقت نفسه، ”لا ينبغي لأحد أن ينسى أن طالبان، على الرغم من إصرارها على أنها تتبنى البراغماتية لا يزال بإمكانها أن تشكل تهديدات كبيرة لإيران“.

وأضاف: ”بشكل عام، لا ينبغي لأحد أن يبالغ في تقدير دور إيران في التطورات الأخيرة في أفغانستان. وعلى الرغم من ترحيب إيران بالتغييرات الجديدة في جارتها، إلا أنها لعبت دورًا صغيرًا في إحداث التطورات التي حدثت إلى حد كبير نتيجة الإجراءات الأمريكي.“.

وخُتم التقرير بالقول: ”في غضون ذلك، بدأت إيران في اتباع سياسات جديدة من خلال اتصالاتها مع طالبان ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين فيما إذا كانت هذه التغييرات ستؤدي إلى نتائج إيجابية لطهران أو ما إذا كانت أفغانستان ستصبح تحديًا أمنيًا كبيرًا في المستقبل القريب“.