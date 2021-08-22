بايدن لمحمد بن زايد: نشكر الإمارات لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

شكرت الولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات، لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تلقى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول“.

وقال الرئيس الأمريكي وفق الوكالة الرسمية ”نقدر عاليا جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول أخرى“. واعتبر بايدن أن ”هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة“.

وأشارت ”وام“ إلى أن ولي عهد أبوظبي ”تبادل والرئيس الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل معا لمواجهة هذه التحديات“.

يذكر أن دولة الإمارات، وافقت الجمعة الماضي على استضافة خمسة آلاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن ”دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى، وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام المقبلة، على متن طائرات أمريكية“.

وذكرت ”وام“ أن ”هذه المبادرة الإنسانية تأتي بالتزامن مع قيام دولة الإمارات أخيرا بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بمن في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة، كما قامت دولة الإمارات _أيضا_ بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8500 من الأجانب من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها“.

ونقلت الوكالة الرسمية عن سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في الإمارات، قوله إن ”هذه المبادرة تعد دليلا على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في أوقات الحاجة“.