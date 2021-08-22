بعد إصابة جندي بالرصاص.. إعلام إسرائيلي ينتقد "الرد المخجل" للجيش ويدعو لمهاجمة غزة

دعت وسائل إعلام إسرائيلية حكومة نفتالي بينيت لشن عملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على التوتر الأمني على الحدود مع القطاع، موجهين انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة.

وانتقد مراسلو كبرى وسائل الإعلام الإسرائيلية، ما اعتبروه ”الرد المخجل“ للجيش الإسرائيلي على إصابة جندي بطلق ناري عند حدود قطاع غزة، خلال مظاهرات أمس السبت.

وفي السياق، قال مراسل القناة الـ20 الإسرائيلية، نوعم أمير، إن إسرائيل استثمرت عشرات المليارات في بناء جدار حول قطاع غزة، ثم وصل فلسطيني بمسدس ثمنه 500 شيكل في غزة نحو (150 دولارا)، وأصاب قناص حرس الحدود بجروح حرجة جدا“.

وأضاف أن ”إسرائيل استثمرت أيضا المليارات في عملية حارس الأسوار.. وما هو الإنجاز التكتيكي الذي حققته؟ لا شيء“، وفق تعبيره.

وتابع ”تستطيع حماس العودة لإطلاق الصواريخ على القدس غدا.. من المحرج أن نرى الضرر الإستراتيجي الذي نلحِقه بأنفسنا“.

وفي السياق ذاته، رأى مراسل القناة الـ“13″ العبرية، ألموغ بوكير أن الرد الليلة الماضية في غزة غير متناسب، قائلا ”في غضون خمسة أيام فقدنا ما ربحناه في عملية حارس الأسوار، فحماس أطلقت الصواريخ على سديروت وأصيب جندي بجراح خطيرة“.

وأضاف ”لقد كانت الرسالة واضحة، إسرائيل مستعدة لفعل كل شيء حتى لا يتم جرها إلى التصعيد وحماس تفهم ذلك جيدا ومرة أخرى هي التي تضع جدول الأعمال“.

من ناحيته، وجه يوني بن مناحيم، المحلل العسكري الإسرائيلي، انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، قائلا ”هل ما يحدث هو غباء المخابرات الإسرائيلية؟ أو غباء صناع القرار؟ كيف لا يقرؤون الصورة الحقيقية لنوايا حمـاس؟ أم هو تفضيل دفن الرأس في الرمال؟“.

في حين، قال مراسل صحيفة ”معاريف“ العبرية، تل ليف رام، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل وحماس أمام مواجهة عسكرية، ”لقد اختارت إسرائيل الرد المنضبط ونرى أن حماس لا تستجيب له“.

وأضاف ”في الوقت نفسه كلا الجانبين يتجهان نحو التصعيد على المدى الطويل، الاتجاهات هي نفسها حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت“.

بدوره، قال المراسل العسكري لموقع ”واللاه“ العبري، أمير بخبوط، إنه ”على الرغم من الأحداث العنيفة على حدود قطاع غزة، وإصابة جندي بجروح بالغة الخطورة، وهجمات سلاح الجو الليلة الماضية، تم فتح معبر كرم أبو سالم صباح اليوم“.

وأضاف المراسل العسكري، موجها انتقادات للحكومة الإسرائيلية ”بدأ هذا الصباح نقل البضائع وأكثر من مليون لتر من الديزل (أكثر من 25 صهريجا) إلى محطة الكهرباء في غزة“.

وتابع ”ننتظر نتائج التحقيق لنفهم ما دار في رؤوس القادة الذين وضعوا جنودهم أمام فتحة إطلاق نار دون مجال رؤية، مساحة ميتة حيث تم إطلاق نار من فتحة الجدار بمسدس“، متسائلا ”كيف لو كانت قنبلة يدوية؟“.

من ناحيته، هاجم المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، باراك سيري، حكومة نفتالي بينيت ”تقول الحكومة الإسرائيلية إنها سترد ضد غزة في الوقت المناسب، وهذا هراء، هل من المنطق أن نعيش أسبوعين من الهدوء، ثم يقوم الجيش بالرد ويقول، هل تتذكرون ما حدث قبل ثلاثة أسابيع؟! هذا هو الرد عليه“.

وفي تبرير لطبيعة الرد الإسرائيلي على قطاع غزة، قال اللواء عاموس جلعاد، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه ”على الرغم من رد الجيش الإسرائيلي، فإن المعادلة لم تتغير بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني“.

وأضاف جلعاد ”لا مصلحة في حرق المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية الحساسة، وعندما تكون هناك أحداث سياسية مهمة، لا أعتقد أنه سيكون هناك تدهور“، في إشارة منه إلى زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت للولايات المتحدة.

بدوره، علق وزير شؤون الشتات، نحمان شاي، على الانتقادات الإسرائيلية والدعوات لشن عملية عسكرية بقطاع غزة، قائلا ”أعدكم بأنه سيكون هناك رد على هذا الحدث، لكن لا يمكن لرئيس الوزراء نفتالي بينيت أن يتوجه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام في ظل حرب في الجنوب“.

وفي السياق ذاته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، حسن عبده، إنه من غير المتوقع أن تقدِم إسرائيل على شن عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مرجحا أن يكتفي الجيش الإسرائيلي بالقصف الذي نفذه سلاح الجو الليلة الماضية.

وأوضح عبده، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ ردا محدودا وأعنف قليلا في حال الإعلان عن وفاة الجندي الإسرائيلي الذي أصيب على حدود قطاع غزة، مؤكدا أن نفتالي بينيت يعطي الأولوية في الوقت الحالي لزيارته المرتقبة للبيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار عبده، إلى أن لقاء بينيت ببايدن ذو أهمية كبيرة بالنسبة للجانبين، خاصة وأن الملفات المطروحة على الطاولة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبلدين، مشددا على أنه لا يمكن البدء في عملية عسكرية ورئيس الوزراء خارج البلاد، كما أن أي عملية عسكرية تهدد الائتلاف الحكومي ويمكن أن تؤدي لإسقاط الحكومة الإسرائيلية.

وبين عبده، أن الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل تتجه نحو الهدوء خاصة بعد التوصل لاتفاق سيؤدي لإدخال أموال المنحة القطرية للقطاع، معتبرا أن تقديم إسرائيل للتنازلات مؤشر على إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة بين الجانبين فيما يتعلق بالتهدئة وتبادل الأسرى.

وشدد عبده، على أن الأمور سوف تتضح أكثر بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن الزيارة تؤكد قرب توصل الوسيط المصري إلى تهدئة بين حماس وإسرائيل.