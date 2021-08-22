مقتل سبعة مدنيين أفغان قرب مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابول، حيث تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان: ”أفكارنا مع عائلات المدنيين الأفغان السبعة الذين لقوا حتفهم في فوضى الحشود في كابول“، موضحا أن ”الظروف على الأرض ما زالت صعبة جدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الوضع بأكثر الطرق أمانا“.

ومع تدهور الوضع قرب مطار كابول، ناشدت الحكومة البريطانية واشنطن تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال في صحيفة ”ميل أون صنداي“ إنه ”لن تتمكن أي دولة من إجلاء الجميع“ من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان، فيما يقترب 31 آب/أغسطس، الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية للانسحاب النهائي لقواتها من أفغانستان.

وأضاف: ”إذا بقي الجدول الزمني الأمريكي كما هو، فلن يكون لدينا وقت نضيعه لإجلاء معظم الأشخاص الذين ينتظرون ترحيلهم. قد يسمح للأمريكيين بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون على دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك“.

وبحسب صحيفة ”صنداي تايمز“، يعتزم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة تمديد الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

وفي أول تعليق له منذ بدء الأزمة الأفغانية، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخل العسكري لبلاده في أفغانستان في 2001 إلى جانب الولايات المتحدة، ”تخلّي“ الغرب عنها، معتبرا أنه ”خطير“ و“غير ضروري“.

وكانت حالة من الفوضى العارمة اندلعت في مطار كابول، بسبب سعي آلاف الأفغان لإيجاد طائرة تقلهم إلى خارج الأراضي الأفغانية، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأمريكي.

وبحسب صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، فإن الأشخاص الأفغان الذين حاولوا الصعود إلى الطائرات، يوم الخميس الماضي، قوبلوا بالضرب على أيدي حراس حركة طالبان الموجودين خارج المطار، وتعرض بعضهم للدهس وسط الحشود، بينما كانوا ينتظرون الخلاص في ظروف مزرية، تحت الغبار وحرارة الشمس اللاهبة.