إدارة بايدن تعتزم إجبار شركات الطيران على نقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان

قال مسؤولان لرويترز يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن ”أمر تحذير“ صدر لشركات الطيران يوم الجمعة يبلغها بإمكانية استخدامها لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تلك الأنباء.

وقال المسؤول إن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة أجلت 2500 أمريكي من كابول خلال الأسبوع الماضي، وأضافا أن واشنطن تحارب ضد ”الوقت والمكان“ لإجلاء الراغبين في الخروج من أفغانستان.

وقال الميجور جنرال وليام تايلور، في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 17 ألفا في المجمل تم إجلاؤهم من أفغانستان بينهم 2500 أمريكي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنه ليس لديه ”رقم محدد“ بشأن عدد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة إمكانية هبوط رحلات الإجلاء من كابول في مواقع بأوروبا، بعد وصول أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر إلى طاقتها القصوى.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا مضنية لإجلاء الآلاف من أفغانستان، مع تزايد التقارير عن أعمال انتقامية من جانب طالبان ضد الأفغان الذين تعاونوا مع القوات بقيادة الولايات المتحدة، فيما اضطرت القوى الأجنبية إلى تسريع جهود الإجلاء.

لكن مسؤولين قالوا إنه لم تقلع أي طائرة في رحلات إجلاء من كابول على مدى بضع ساعات يوم الجمعة؛ لعدم توفر مكان يذهبون إليه بعد زيادة التدفق في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأمريكية التي تستضيف بالفعل 8000 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن القائد الأمريكي على الأرض أصدر أمرا باستئناف الرحلات.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي رفض نشر اسمه، أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية قد يشمل المزيد من الوجهات، بما فيها البحرين، لكن تم اختيار أوروبا لسهولة توفير الإمدادات اللوجستية عن المناطق الأخرى في العالم.