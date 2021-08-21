طالبان: لدينا علاقات جيدة مع إيران

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن الحركة لديها علاقات ”جيدة“ مع إيران، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مشكلة بين طالبان وإيران.

وأوضح محمد نعيم في مقابلة مع قناة ”أفق“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء السبت، إنه ”لا توجد أي مشكلة بيننا وبين إيران، وإيران بلد جار ومسلم ولدينا علاقات جيدة معها“.

ودافع محمد نعيم عن سلوك عناصر طالبان مع الشعب الأفغاني عقب السيطرة على البلاد، وقال ”نقول للناس أن ينظروا إلى سلوك طالبان، فما نراه أفضل مما يقال، واليوم في كابول تذهب النساء إلى السوق والمدرسة، وقوانيننا إسلامية لأن شعب أفغانستان مسلمون“.

وجدد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان على حق المرأة الأفغانية في الدراسة والعمل، مبيناً إن ”ما يهم الحركة في الوقت الحالي هو عودة الهدوء وإنهاء الحرب“.

وبشأن إمكانية إقامة انتخابات حرة في أفغانستان بعد هيمنة طالبان على زمام الأمور في أفغانستان، قال محمد نعيم ”الانتخابات ليست الطريقة الوحيدة لشعب أفغانستان“.

وعند سؤاله عن الاضطرابات الحاصلة في مطار العاصمة كابول، ألقى المسؤول في حركة طالبان باللوم على الولايات المتحدة فيما يجري في مطار كابول، قائلاً ”الولايات المتحدة وحلفاؤها، يتحملون ما يجري في مطار كابول الدولي الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من الفارين“.

ويوم الاثنين الماضي، بعد يوم من دخول طالبان كابول والإطاحة بالرئيس الأفغاني أشرف غني، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تظهر عددًا كبيرًا من الأفغان يقتحمون المطار أثناء محاولتهم الصعود على متن طائرة ومغادرة البلاد.

في هذه الصور، شوهد البعض يدخلون مقصورة عجلات الطائرة وبعضهم معلق على جسم الطائرة، والذين تم إلقاؤهم بعد إقلاع الطائرة من المدرج، وأظهرت الصور المروعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم بهذه الطريقة.

ومنذ انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الجيش أو الحكومة الأمريكية على مدار العشرين عامًا الماضية والذين قد يتعرض أمنهم للخطر بسبب انسحاب القوات قد يتم نقلهم إلى أمريكا.