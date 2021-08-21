توني بلير: تخلي الغرب عن أفغانستان "خطير وغير ضروري"

انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخّل العسكري لبلاده عام 2001 في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة، السبت ”التخلّي“ الغربي عن هذا البلد، واصفاً إيّاه بأنّه ”خطير“ و“غير ضروري“.

وقال في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسّسته، في أوّل تعليق علني له على الأزمة منذ انهيار الحكومة الأفغانيّة، إنّ ”التخلّي عن أفغانستان وشعبها مأسوي وخطير وغير ضروري، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا“.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قال إنه والسيدة الأولى السابقة لورا بوش يشعران ”بحزن عميق“ بشأن تطور الأحداث في أفغانستان.

وقال بوش الابن في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين ”نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير“.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، (جورج دبليو بوش)، أعلن عن نهاية حقبة حركة طالبان في أفغانستان في تصريحات أدلى بها قبل نحو 20 عاما.

وقال بوش آنذاك ”بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد..“

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج دبليو بوش كان أرسل القوات الأمريكية إلى أفغانستان خريف العام 2001 بعد هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر، التي أعلن تنظيم القاعدة تبنيها، حيث كانت أفغانستان معقلا للتنظيم ويتواجد فيها معظم قياداته.

وأخيرا قال بوش معلقا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفا ذلك بـ“الخطأ“، مضيفا أن العواقب ستكون وخيمة جدّا.

وكان عناصر حركة طالبان أعلنوا دخول العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد الماضي.

ونشرت إحدى وحدات طالبان، صورا للقصر الرئاسي من الداخل، الذي بدا سليما، لكنه فارغ ومهجور من قبل المسؤولين الأفغان. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة مقاتلين يَصلون إلى القصر الرئاسي في كابول.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قال إن قوات طالبان ستبدأ في دخول مناطق كابول التي تخلى فيها المسؤولون الحكوميون وقوات الأمن عن مواقعهم.