أردوغان يحض على تبني نهج "تقدمي" تجاه حركة طالبان‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاورات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على تبني نهج ”تقدمي“ تجاه حركة طالبان، التي استولت على السلطة في أفغانستان، بدلا من فرض شروط قاسية عليها.

وقال أردوغان، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية: ”يجب أن نبقي قنوات الحوار مفتوحة مع طالبان وأن نعتمد نهجا تقدميا، بدلا من نهج قائم على الشروط القاسية“.

وأشاد الرئيس التركي كذلك بالمحادثات بين طالبان ومسؤولين أفغان سابقين، معتبرا أنها ”واعدة“.

وأضاف: ”نرحب بالرسائل المعتدلة لطالبان باعتبارها إيجابية في الوقت الحالي، لكن العملية المقبلة لن تتشكل عبر أقوالهم بل عبر أفعالهم“.

من جانبه، قال الكرملين في بيان: ”اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الثنائي بشأن أفغانستان“.

وبحسب موسكو، أكد الجانبان ضرورة ضمان ”الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد“ عبر ”مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات“.

وتشارك تركيا، التي لديها بضع مئات من الجنود في أفغانستان، في تأمين مطار كابول مع الولايات المتحدة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، عرضت أنقرة على واشنطن تولي إدارة المطار بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكن تلك الخطوة بدت مهددة بعودة طالبان التي حذرت تركيا علنا من إبقاء جنودها في المكان.

وقال أردوغان اليوم السبت: ”يمكننا مواصلة تأمين مطار كابول وإدارته إذا أصبحت الظروف مواتية“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقد، أمس الجمعة، الغرب لمحاولته فرض ما وصفها بـ“قيم خارجية“ على الأفغان.

ودعا الرئيس الروسي إلى منع ”انهيار“ أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وعدم السماح لـ“الإرهابيين“ بمغادرة البلد، لا سيما عبر الادعاء أنهم لاجئون.

وانتقد بوتين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، السياسة الغربية ”غير المسؤولة“ التي تسعى لـ“فرض قيم خارجية“ على الأفغان.

وقال بوتين: ”يجب وقف هذه الإرادة في بناء الديمقراطية في دول أخرى وفق نماذج خارجية، بدون الأخذ بالخصوصيات التاريخية أو الوطنية أو الدينية، في تجاهل تام للتقاليد التي تحكم حياة شعوب أخرى“.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا هو درس أفغانستان“.

وشدد الرئيس الروسي على أن طالبان تسيطر على ”كل أراضي أفغانستان تقريبا“، معتبرا أن هذا ”واقع يجب أخذه في الاعتبار لعدم السماح بانهيار الدولة الأفغانية“.