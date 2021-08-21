طالبان: نسعى لتوفير "خروج سلس" للراغبين في مغادرة كابول

قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم السبت، إن الحركة تسعى لتوفير ”خروج سلس“ للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر أن حركته تحرز تقدما في تشكيل حكومة أفغانية، وضمان الأمن في أنحاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة.

وأضاف مسؤول طالبان أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار كابول، حيث يحتشد الآلاف يوميا على أمل مغادرة البلاد.

وأوضح أن الحركة ”تهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس“ في المطار خلال الساعات المقبلة. ‎

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أمس الجمعة أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.

وذكر بايدن أن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تنطوي على مخاطر، ووعد الأمريكيين هناك ”بأننا سنعيدكم إلى الوطن“.

ورفض بايدن الذي ألقى كلمة، وأجاب على أسئلة الصحفيين، اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.

ووصف الجسر الجوي لإجلائهم بأنه الأكبر والأصعب من نوعه.

ووسط مخاوف أمريكية من إمكانية وقوع هجوم لمتشددين في كابول، قال بايدن إن العملية محفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن ”عملية الإجلاء هذه خطيرة. إنها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة، وتجري في ظروف صعبة. لا يمكنني أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية أو أنها ستكون خالية من الخسائر. لكن بصفتي القائد العام، أستطيع أن أطمئنكم بأنني سأحشد كل الموارد اللازمة“.

وتحاول الولايات المتحدة جاهدة إجلاء الآلاف من أفغانستان بحلول مهلة تنتهي يوم 31 أغسطس/ آب الجاري، على الرغم من أن بايدن قال هذا الأسبوع إن القوات الأمريكية في مطار كابول، التي تعمل على تأمين عملية الإجلاء، يمكن أن تبقى هناك وقتا أطول إذا لزم الأمر.

ويعتمد بايدن على تعاون طالبان التي حاربتها الولايات المتحدة 20 عاما. وأطاحت طالبان بالحكومة في كابول قبل نحو أسبوع مع انسحاب القوات الأمريكية، ما أدخل بايدن في أكبر أزمة تتعلق بالسياسة الخارجية.

وقال بايدن إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مستمر بطالبان. وحذر الحركة من أن ”أي هجوم على قواتنا أو تعطيل لعملياتنا في المطار سيُقابل برد سريع وقوي“.