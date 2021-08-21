إسماعيل يعقوب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا‎

أدى إسماعيل صبري يعقوب، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، في القصر الوطني أمام الملك مرتديا الزي الماليزي التقليدي، في أعقاب استقالة الحكومة السابقة برئاسة محيي الدين ياسين، مستعيدا السلطة لحزبه الذي واجه فضيحة فساد، دون انتخابات.

وإسماعيل يعقوب عضو في حزب ”المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة“ المنتمي إلى التحالف الحاكم، الذي خسر الانتخابات إثر فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من صندوق ”وان إم دي بي“ في 2018، وتم تعيينه، أمس الجمعة، رئيسا للوزراء بعد أيام على استقالة سلفه في أعقاب 17 شهرا من الاضطرابات.

وقرر الملك تعيين رئيس للوزراء يتمتع بغالبية في البرلمان، بدلا من الدعوة لانتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم جائحة كورونا، وكان صبري، البالغ 61 عاما، نائبا لرئيس الوزراء عندما كانت الجبهة شريكا في الحكومة السابقة، وتولى مناصب وزارية عدة تضاف إلى مسيرة سياسية طويلة.

وكان سلفه محيي الدين ياسين استقال، الإثنين، بعد 17 شهرا في السلطة، بعدما خسر الغالبية في البرلمان، وسط استياء من إدارته لأزمة وباء كورونا.

وقال القصر الملكي، في بيان صدر عنه، إن ”السياسي الماليزي المتمرس حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان، وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء بحسب الدستور“، مضيفا أن ”الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد“، داعيا النواب إلى ”التخلي عن دوافعهم السياسية الخفية، والاتحاد من أجل مكافحة الوباء والسماح بازدهار الأمة“.

من ناحيته، حض زعيم المعارضة أنور إبراهيم، الذي خسر السباق للفوز برئاسة الوزراء، ائتلافه على مواجهة ”التحدي الجديد، وبذل مزيد من الجهد للتحضير للانتخابات المقبلة“.

وكان ائتلاف أنور إبراهيم المعارض قد تولى السلطة في انتخابات 2018، لكن الحكومة الماليزية انهارت العام الماضي وسط اقتتال داخلي، ما مهد الطريق أمام محيي الدين ياسين لتولي المنصب.

وإسماعيل صبري يعقوب هو ثالث رئيس حكومة لماليزيا منذ 2018، وتشبه حكومته إلى حد كبير الوزارة السابقة، ولا تزال غالبيته في البرلمان ضئيلة للغاية، وتبرز مؤشرات الى استياء عام، مع عريضة معارضة لتعيينه جمعت مئات آلاف التواقيع، فيما يخشى البعض أن تكون حكومته غير مستقرة مثل الحكومة السابقة.