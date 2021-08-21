طالبان تمنع الموظفين الرسميين في كابول من معاودة العمل‎

منع مسلحو حركة ”طالبان“ الموظفين الرسميين في العاصمة الأفغانية كابول، من العودة إلى مكاتبهم الحكومية، اليوم السبت، وذلك في أول يوم عمل من الأسبوع.

ومنذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة قبل ستة أيام، بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، مغلقة بمعظمها.

وكانت حفنة من شركات الاتصالات الخاصة تعمل في الأيام القليلة الماضية.

وقال حمد الله وهو موظف حكومي: ”ذهبت إلى المكتب هذا الصباح، لكن مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أية أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية“.

وأضاف: ”قالوا لنا أن نشاهد التلفزيون أو نستمع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل“.

وما زال يتعين على طالبان تشكيل حكومة بعد استيلائها على السلطة بسرعة أذهلت العالم.

ووسط فوضى الحكومة المنهارة، يتمثل القلق الأكبر لدى الأفغان في استمرار قبض الراتب.

وكانت غالبية الطرق في العاصمة مهجورة، إلى حد كبير، باستثناء نقاط التفتيش التابعة لطالبان ومرور دوريات للمسلحين.

وكذلك، كانت الطرق المؤدية إلى وزارة الخارجية في وسط كابول مغلقة، كما قال موظف في الوزارة لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف، شرط عدم كشف هويته: ”هم لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة.. حتى إن أحدهم قال لي أن أنتظر حتى يعيَّن وزير ومديرون جدد“.

وأغلقت أيضا سوق العملات الأجنبية في انتظار تعليمات من المصرف المركزي، وفق متداولين.

وقال موظف آخر في بلدية كابول إنه يشعر بخيبة أمل لأن طالبان لم تعد فتح مكاتب البلدية.

ومع ذلك، سمح لموظفين في مكاتب وزارة إعادة التأهيل الريفي في كابول بالدخول بعد إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم، وفق أحد الموظفين.

وفي سياق متصل، قال مسؤول بحركة طالبان لرويترز، اليوم السبت، إن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد سيطرة مقاتليها السريعة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ”خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة“.

وأضاف أن الإطار الجديد لحكم البلاد ”لن يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي“، لكنه ”سيحمي حقوق الجميع“، وفق قوله.