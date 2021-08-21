محلل: سيطرة طالبان على أفغانستان تؤثر على إسرائيل أمنيا

رجح محلل الشؤون العربية في قناة ”أخبار 13“ العبرية، تسيفي يحزقيلي، أن ”تؤثر سيطرة طالبان على أفغانستان بشكل مباشر على الوضع الأمني في إسرائيل، ما سينعكس بالتالي على الوضع الميداني بين إسرائيل وحركة حماس في غزة“.

وكانت وسائل عبرية، عكست آراء العديد من المحللين، الذين عبروا عن اعتقادهم أن هذا الانسحاب يؤشر إلى ”ضرورة عدم التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل لحماية الأمن القومي الإسرائيلي“.

ووفق ما نشرته صحيفة ”معاريف“، العبرية، قال المحلل يحزقيلي، إن ”حماس ستزيد من عملياتها ضد أهداف إسرائيلية، بعد سيطرة طالبان“.

وذكر أن ”الأمر سيعطي لحركة حماس دفعة ولو من الناحية الفكرية، لزيادة عملياتها ضد إسرائيل“.

وذهب يحزقيلي إلى أن ”كمية الأسلحة التي تركتها القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان لن تبقى لتتقادم، ولكنها ستستخدم لتعزيز قوة طالبان“.

وأضاف أن ”هذه النقطة بالتحديد هي ما تهم إسرائيل“، مذكرا بـ ”الاجتماع الذي عقد بين زعيم حماس، إسماعيل هنية، وبين زعيم حركة طالبان“.

وحذر يحزقيلي من أن ”الأمر ينطبق أيضا على تنظيم داعش، الذي يظن البعض إنه انتهى، بيد أنه أيضا سيعود للعمل قريبا، من وحي صعود حركة طالبان في أفغانستان“.

الهروب الأمريكي

ويعتقد المحلل الإسرائيلي أن ”الأمر ذاته ينطبق على حزب الله اللبناني، الذي يوفر له صعود طالبان أيضا غطاء، على الرغم من كون المنظمة التي يقودها حسن نصر الله، هي منظمة شيعية، على خلاف حماس“.

وأوضح أن ”حزب الله يرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل كيانات مؤقتة وأن اختفاءهما مسألة وقت“.

ووصف يحزقيلي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بـ ”الهروب“.

وأضاف: ”لم نرَ من قبل أشخاصا في الشرق الأوسط يحاولون النجاة بحياتهم بهذه الطريقة، لمعرفتهم المغزى من صعود طالبان في أفغانستان“، في إشارة إلى مشاهد الطائرة الشهيرة في مطار كابول.

وتابع يحزقيلي أن ”الأفغان على علم بأن الحديث يجري عن سلطة ستدمر 20 عاما من محاولات الأمريكيين لبناء نموذج لدولة ديمقراطية“.

ولفت إلى أن ”الانتقادات التي وجهت إلى إدارة بايدن كانت في محلها، فيما يتعلق بقرار الانسحاب“، ولكنه قال إنه ”لا ينتقد القرار بقدر ما ينتقد طريقة التنفيذ“.

الانفصال عن غزة

وبيّن المحلل الإسرائيلي أن ”الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلم أن قراره لا يحظى بشعبية، ولكنه يعرف بعدم وجود أسباب للبقاء في أفغانستان“.

وقارن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بـ“خطة الانفصال الإسرائيلية عن قطاع غزة عام 2005، إذ استعادت إسرائيل مستوطنيها من غزة تاركة الساحة لحماس“.

وأردف يحزقيلي: ”بايدن اتخذ قرارا مخيبا للآمال لكنه كان ضروريا، إذ لم يمتلك خيارا آخر، لأنه كان أمام مأزق، فقد حاول الأمريكيون طوال 20 عاما تأسيس دولة أفغانية على أسس ديمقراطية، تقوم على الفصل بين السلطات، وبناء جامعات، ومجابهة البيروقراطية ودمج النساء بالمجتمع“.

وأضاف أن ”أمورا كهذه، لا يمكن أن تحدث بقوة الذراع، وأنه على الأفغان التعلم وحدهم، لكن طريقة تنفيذ الانسحاب هي التي خلفت الضرر الأكبر لصورة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى“.