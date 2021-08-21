متهمة بارتكاب أعنف الهجمات.. شبكة "حقاني" تثير "الرعب" في أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يجتمع عدد من كبار قادة طالبان في كابول، اليوم السبت، لمناقشة تشكيل حكومة أفغانية جديدة، من بينهم ممثل لشبكة ”حقاني“، أكثر الفصائل المتشددة إثارة للرعب في أفغانستان.

وينسب إلى شبكة حقاني بعض أعنف الهجمات في الأعوام الأخيرة، والتي أودت بمدنيين ومسؤولين حكوميين وقوات أجنبية.

ما هي شبكة حقاني؟

أسس الشبكة جلال الدين حقاني، الذي حارب الغزو السوفيتي لبلاده في ثمانينيات القرن الماضي.

وآنذاك، كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعتبر حقاني شخصية مهمة، فيما كانت الولايات المتحدة وباكستان تقومان بمد المتشددين بالأسلحة والأموال.

خلال ذلك النزاع، وعقب الانسحاب السوفيتي، أقام جلال الدين حقاني علاقات وثيقة مع متشددين عرب من بينهم أسامة بن لادن، وتحالف فيما بعد مع طالبان التي سيطرت على أفغانستان عام 1996، وشغل منصب وزير في نظام طالبان حتى الإطاحة بالحركة في الغزو الأمريكي عام 2001.

وعام 2018، أعلنت طالبان وفاة جلال الدين حقاني بعد صراع طويل مع المرض، وتولى نجله سراج الدين قيادة الشبكة.

ويُعرف مقاتلو حقاني باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وصفقاتهم المربحة، مع بقائهم ضمن حركة طالبان.

ويتخذ مقاتلو حقاني من شرق أفغانستان معقلًا لهم، مع قواعد مفترضة على طول الحدود في شمال غرب باكستان.

عرفت الشبكة بشكل أكبر ضمن قيادة طالبان في الأعوام القليلة الماضية، وتم تعيين سراج الدين حقاني نائبًا لزعيم الحركة عام 2015.

وكان الشقيق الأصغر لسراج الدين، أنس، الذي أمضى عقوبة سجن وحكمت عليه الحكومة الأفغانية السابقة بالإعدام، أجرى محادثات مع الرئيس السابق حامد كرزاي، ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله، منذ سقوط كابول نهاية الأسبوع الماضي.

لماذا تثير الشبكة الرعب؟

تُتهم شبكة حقاني بالوقوف وراء عدد من الهجمات الدامية والمروعة بأفغانستان في العقدين الماضيين، وأدرجتها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وتعرف المجموعة بأنها غالبا ما تلجأ إلى عمليات انتحارية، من بينها تفخيخ عربات وشاحنات يقودها انتحاريون.

وأثبتت الشبكة قدرتها على تنفيذ هجمات معقدة أوقعت أعدادًا كبيرة من القتلى ضد أهداف مهمة، من بينها منشآت عسكرية وسفارات.

في تشرين الأول/أكتوبر 2013 اعترضت القوات الأفغانية شاحنة لشبكة حقاني شرق أفغانستان، كانت تحوي نحو 28 طنًا من المتفجرات، بحسب المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

كما تُتهم الشبكة بتنفيذ عمليات اغتيال، من بينها محاولة اغتيال الرئيس آنذاك حامد كرزاي عام 2008، وخطف مسؤولين ورعايا أجانب مقابل فدية، وصفقات تبادل سجناء.

كما يشتبه بإقامتها علاقات مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وكان الأدميرال الأمريكي، مايك مولن، قد اعتبرها ”الذراع الحقيقية“ لأجهزة استخبارات إسلام أباد عام 2011، لكن باكستان تنفي تلك التهم.

وتشكل الشبكة جزءًا كبيرًا من الصفوف المقاتلة في حركة طالبان، وتعتبر ”القوات الأكثر جهوزية للقتال“، بحسب تقرير لمراقبي الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي.

ووصف المراقبون الشبكة أيضًا بأنها ”الرابط الرئيسي“ بين ”طالبان“ و ”القاعدة“.

ما دورها في نظام طالبان الجديد؟

برز دور مهم لشبكة حقاني في المشروع السياسي لطالبان، علمًا أن اثنين من قادة الشبكة موجودان في كابول لمحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وتعيين سراج الدين حقاني نائبًا لزعيم الحركة قبل ستة أعوام يرسخ ذلك الدور، وفق محللين.

واعتبر إطلاق سراح شقيقه أنس من السجون الأفغانية عام 2019، خطوة نحو بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي أدت في نهاية الأمر إلى انسحاب القوات، حتى إن سراج الدين حقاني كتب مقالة في نيويورك تايمز العام الماضي، حدد فيها موقف طالبان من المحادثات مع الولايات المتحدة والنزاع في أفغانستان.

وبينما أجرى أنس حقاني محادثات مع كرزاي، كان عمه خليل حقاني يؤم المصلين في كابول أمس الجمعة.

ولا يزال سراج الدين وخليل مدرجين على قوائم المطلوبين للولايات المتحدة مع مكافآت بملايين الدولارات لمن يساعد في القبض عليهما.