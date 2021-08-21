مجلة أمريكية تدعو واشنطن لضرب طالبان و"إعادتها للكهوف"

دعت مجلة أمريكية، حكومة الولايات المتحدة، إلى ”مهاجمة قوات حركة طالبان، بسرعة، وإعادة أفرادها إلى الكهوف التي كانوا يختبئون فيها“، بعد بسط الحركة سيطرتها على أفغانستان.

ووصفت مجلة ”أميريكان سبكتاتور“، في تقرير لها، أمس الجمعة، ”عودة حركة طالبان المتشددة إلى السلطة في أفغانستان، بأنها هزيمة للحرية والحضارة“.

وأشارت المجلة، إلى أن ”الوقت حان لوحدة جميع المسؤولين والمواطنين الأمريكيين، من أجل عكس مسار الهزيمة إلى انتصار في أفغانستان“.

ورأت أن ما حدث في أفغانستان، ”هزيمة في حرب عالمية من أجل الحرية والحضارة، وإذا فشلنا في عكس اتجاه انتصار طالبان بسرعة كبيرة، فإن الثمن الذي يجب دفعه سيكون أكبر مما يمكن أن نتخيله“.

وأضافت المجلة، أن ”في منظماتنا العسكرية وخارجها، هناك أفراد شجعان وموهوبون يمكنهم التخطيط وتنفيذ خطط قتالية معقولة وواقعية لإعادة طالبان إلى التلال والكهوف من حيث أتوا“.

ولفتت المجلة، إلى وجود ”ضرورة لتأجيل الانقلاب على أنفسنا وإلقاء اللوم على الرئيس (جو بايدن)؛ لأن التهديد الجهادي كان دائما جاثما على صدور الأمريكيين“.

وأشارت إلى أن طالبان، ”تمتلك الآن مساحة من الأرض ذات أهمية استراتيجية، وهم مسلحون بالأسلحة التي جلبناها هناك لجيش اعتقدنا أنه سيستخدمها بفعالية“.

احتجاز رهائن

وتابعت المجلة، ”علاوة على ذلك، تحتجز طالبان رهائن بما فيهم الآلاف من الأمريكيين، يبدو أن التقديرات تتقلب في أي مكان من ألف إلى عدة آلاف“.

واستدركت: ”لكن إذا كان هناك 10 أشخاص، أو حتى أمريكي واحد فقط في خطر، فسيكون ذلك كافيا لتبرير التدخل الفوري“.

وأضافت المجلة، أن ”هناك أيضا مئات الآلاف، وربما الملايين، من الأفغان المعرضين لخطر القتل أو الاستعباد“.

واعتبرت أنه ”يمكننا أن نجادل في كل ما نريد حول ما ندين به حقا للناس في هذا البلد البدائي، ولكن يظل هناك الالتزام الأخلاقي الأساسي بعدم مغادرة مكان الحادث دون محاولة المساعدة؛ لأن ذلك يعتبر جريمة، من الناحية الأخلاقية“.

وحذّرت المجلة، من ”تعرض ملايين الأشخاص للخطر بشكل مفاجئ، بعد سيطرة مقاتلي طالبان على أفغانستان بشكل كامل؛ لأنهم سيعيدون إنشاء قاعدة عالمية يأتي إليها الإرهابيون للتدريب والأسلحة والمال والمهمات“.

تهديد جنوب آسيا

واعتبرت أنه بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة ممن وصفتها بـ“القوى المؤذية التي تتمنى لنا المرض والموت“، تشكل قوة طالبان تهديدا مباشرا لجنوب آسيا، وعلى الأخص الهند.

ورأت أن ”الفشل الأمريكي في أفغانستان يشجع النظام الشيوعي الصيني، على قمع شعبه ومهاجمة تايوان، وتهديد كل دولة مستقلة في شرق آسيا“.

وأشارت المجلة، إلى أن ”الكارثة أطلقت موجات بشرية نحو أوروبا، ما أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين التي قوضت بالفعل تماسك أوروبا المهتز وقدرتها على الدفاع عن نفسها“.

لا يمكن التأجيل

وطالبت ”بوقف سيطرة طالبان على أفغانستان، الآن وعلى الفور“.

ودعت المجلة، إلى ”انتشار القوة الجوية الأمريكية في أقصر وقت ممكن فوق أفغانستان؛ لأن الأمر لا يمكن أن ينتظر“.

واعتبرت المجلة، أنه ”يمكن تحديد موقع العديد من الأسلحة التي سلّمتها أمريكا للجيش الأفغاني، إن لم يكن كلها، لأنه لا يوجد سبب منطقي لعدم تفجيرها إلى قطع صغيرة“.

كما رأت، أن ”تحول المعدات المتطورة إلى حطام، أفضل من العثور عليها عند بوابات فيينا استعدادا لرؤيتها على شواطئنا“.

وتابعت: ”إذا لم يتمكن الكونغرس والسلطة التنفيذية من شن الهجوم المضاد على طالبان، فيجب على حكام الولايات التفكير في أسرع الطرق وأكثرها فعالية للضغط على واشنطن للقيام بذلك“.