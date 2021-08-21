أمريكا تنصح رعاياها بالابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديدات محتملة‎‎

نصحت الولايات المتحدة رعاياها في أفغانستان، اليوم السبت، بتفادي الذهاب إلى مطار كابول؛ وذلك في إشعار خاص بالتنقل صادر عن السفارة، مع سعي الآلاف للفرار من البلاد.

وجاء في الإشعار: ”بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح الرعايا الأمريكيين بتفادي الذهاب إلى المطار وتحاشي بوابات المطار في الفترة الحالية ما لم تتلقوا تعليمات فردية بذلك من ممثل للحكومة الأمريكية“.

وأعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، يوم الجمعة، إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار العاصمة الأفغانية كابول منذ يوم الأحد الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إنه ”تم إجلاء قرابة 9000 شخص منذ 14 آب /أغسطس“.

وقال مسؤول بالحلف الأطلسي لوكالة “رويترز“، إن ”أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد“، غير أن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، قال إن ”الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار“.

بدوره، قال مسؤول بحركة طالبان لـ“رويترز“ الجمعة، إن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيها، أو موظفيها من العاصمة الأفغانية كابول.

ويتواصل إجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان عملوا معهم في ظروف صعبة من كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان.

وأقيم جسر جوي منذ الأحد، مع تسيير طائرات من العالم أجمع إلى مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد، وتسيطر حركة طالبان على محيطه.

وكان الجيش الأمريكي أعلن، يوم الخميس، إجلاء نحو سبعة آلاف شخص من أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس.

وأبدى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية ”استعداد الجيش لمضاعفة عمليات النقل الجوي، وزيادة قدرة كل طائرة إلى أقصى حد ممكن لإجلاء أكبر عدد من الأشخاص“.

كما أجلت المملكة المتحدة خلال الأيام الماضية، 306 بريطانيين و2052 أفغانيا، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وبدورها، أجلت ألمانيا كذلك 500 شخص، وفق وزارة الخارجية الألمانية، هم 189 ألمانيا و202 من الأفغان و59 من رعايا الاتحاد الأوروبي و51 شخصا من دول أخرى.