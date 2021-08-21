رئيسة المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان ولا نجري محادثات سياسية معها

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي ”لم يعترف بحركة طالبان“، ولا يجري محادثات سياسية معها.

وأدلت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد بالتصريحات بعد زيارتها مركز استقبال في مدريد، لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، جرى إجلاؤهم من كابول.

وأضافت فون دير لاين أنها ”ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام، وهي 57 مليون يورو“، مؤكدة أن ”الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات“.