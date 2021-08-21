تقرير: اللاعبون الإقليميون وأفغانستان.. عين على الفرص وأخرى على التهديدات

أصدر معهد دراسات الحرب الأمريكي دراسة مطولة سلط فيها الضوء على عودة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان وما يراه اللاعبون الإقليميون مثل روسيا والصين وإيران وتركيا من فرص وتهديدات في ذلك البلد الآسيوي.

وقال المعهد في الدراسة التي اطلعت عليها ”إرم نيوز“ السبت إن استيلاء طالبان السريع على العاصمة ”كابول“ أدى إلى تغيير حسابات الدول الإقليمية الرئيسية تجاه أفغانستان، وإن روسيا والصين وإيران وتركيا تدرس كيفية الاستفادة من الانسحاب السريع للولايات المتحدة مع التخفيف من التهديدات الإرهابية الجديدة وموجات اللاجئين القادمة من أفغانستان التي من المرجح أن تتبع ذلك.

ورأى المعهد أنه من المرجح أن تعترف الدول الأربع بحركة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان في الأشهر المقبلة، مضيفا أن انتصار طالبان يمثل أيضا فرصة للقاعدة والجماعات السلفية الجهادية الأخرى لتوسيع ملاذاتهم في أفغانستان وتكثيف الجهود الجارية لتحفيز الهجمات الإرهابية في الغرب في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

اعتراف روسيا بطالبان

أشادت رسائل الكرملين منذ 15 آب/ أغسطس بادعاء طالبان استيلاءها ”السلمي“ على كابول، في حين ردت القوات الروسية في آسيا الوسطى بمناورات عسكرية.

وأعرب المعهد في تقريره عن اعتقاده أن الكرملين سيعترف رسميا بطالبان وسيوسع القواعد الروسية والعمليات العسكرية في آسيا الوسطى لمحاربة القوات الجهادية المحتملة. وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تسيطر طالبان بالكامل على حدود أفغانستان لتلبية مطالب روسيا، ومن المرجح أن تنتشر الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية في طاجيكستان وأوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى.

وقال التقرير: ”من المرجح أن يقبل الكرملين مستوى من انعدام الأمن في المنطقة أعلى مما ستقبله الولايات المتحدة وحلفاؤها، ويعترف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.. وقد يسعى الكرملين بالإضافة إلى ذلك إلى تأمين امتيازات اقتصادية مثل الوصول إلى الموارد المعدنية مقابل الاعتراف بطالبان.. بالإضافة إلى ذلك، سيعطي الكرملين الأولوية لمنع تدفقات اللاجئين المحتملة المزعزعة للاستقرار من أفغانستان“.

الصين تقبل بطالبان

قبلت الصين استيلاء طالبان على أفغانستان بعد محادثات رفيعة المستوى بين ممثلي الصين وطالبان، بحسب التقرير، الذي قال إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقى مع الملا عبد الغني بارادار المؤسس المشارك لطالبان وقادة طالبان الآخرين في تيانجين بالصين يوم 28 تموز/ يوليو الماضي لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

وأشار إلى أن بكين أقرت ”بتغييرات كبيرة في الوضع في أفغانستان“ بعد يومين من سيطرة قوات طالبان على كابول، لكنها لم تغلق السفارة الصينية أو تؤيد حكومة طالبان.

وقال التقرير: ”من المحتمل أن يكون لدى القادة الصينيين مخاوف بشأن الآثار غير المباشرة المحتملة لحكم طالبان على النشاط الإسلامي المتشدد في المنطقة، والتي قد تشمل هجمات إرهابية ضد الصين.. ومن المرجح أن تعامل الصين طالبان كحكومة أمر واقع في أفغانستان في المستقبل المنظور“.

وأضاف: ”كما أنه من المرجح أن تواصل بكين الضغط على قادة طالبان لقطع العلاقات مع شبكات المتمردين الأخرى، ولا سيما حركة تركستان الشرقية الإسلامية، التي تسعى إلى إقامة دولة الأويغور في شينجيانغ.. وقد تعرض الصين استثمارات في البنية التحتية لطالبان مقابل حماية المواطنين الصينيين في المنطقة وتأسيس نفوذ سياسي كبير على حكومة تسيطر عليها طالبان… إضافة إلى ذلك، يتطلع القادة الصينيون إلى زيادة الروابط الاقتصادية مع أفغانستان وتوسيع الوصول إلى الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنحاس واحتياطيات النفط“.

إيران وتبييض صورة طالبان

احتفل النظام الإيراني بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهو يدعم انتقالا سلميا للسلطة، يشمل طالبان، فيما أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ ”الهزيمة العسكرية“ الأمريكية ودعا إلى اتفاق وطني أفغاني لتحقيق الاستقرار.

واعتبر التقرير أنه من المرجح أن تعترف إيران بحكومة طالبان في الأشهر المقبلة إذا خلص القادة الإيرانيون إلى أنه يمكنهم التعاون مع الجماعة، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى العمل مع طالبان والجهات الفاعلة الدولية الأخرى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في أفغانستان، بما فيها تجنب الصراع مع طالبان وإبعاد أي تهديد سلفي جهادي لإيران من أفغانستان ودعم مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود التي تربط إيران بآسيا الوسطى والصين والدفاع عن الشيعة الأفغان.

وتابع التقرير: ”لقد عملت وسائل الإعلام الإيرانية التي تديرها الدولة على تبييض صورة طالبان، وصورت الجماعة على أنها معتدلة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن تستعد لتحسين العلاقات.. كما انخرطت السلطات الإيرانية مع نظيراتها الهندية والصينية والروسية والتركية بشأن أفغانستان منذ أوائل الشهر الماضي“.

تركيا تتكيف

تكيفت تركيا بسرعة مع التغييرات في كابول وتقدم الآن المساعدة لطالبان للحفاظ على الوجود التركي في أفغانستان وتوسيعه، بحسب التقرير، الذي لفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة كانتا تتفاوضان في السابق بشأن خطة للقوات التركية في أفغانستان لتأمين مطار كابول الدولي.

ونبّه إلى أنه بدلاً من ذلك، تقدم تركيا الآن ”مساعدة فنية وأمنية“ لمساعدة حكومة طالبان الجديدة على تحقيق الاستقرار في أفغانستان، بما في ذلك تأمين المطار لطالبان.

وأشار التقرير إلى أن حركة طالبان دعت سابقا إلى انسحاب القوات التركية، لكن موقفها من العرض التركي غير معروف منذ أن استولت على السلطة، مضيفا أن أنقرة لم تنسق علنا مع روسيا أو الصين بهذا الشأن لكنها قد تسعى إلى التنسيق معهما إذا بقيت في أفغانستان.

وقال: ”إذا كانت حركة طالبان قابلة للانصياع، فيمكن لتركيا أن تلعب دورا فريدا باعتبارها الدولة الوحيدة في الناتو التي لها وجود كبير في أفغانستان… وإذا سمحت طالبان للقوات التركية أو الدبلوماسيين بالبقاء في أفغانستان، فيمكن لتركيا أن تكتسب نفوذاً هائلاً في ترتيب وصول دول الناتو إلى البلاد“.

وتابع: ”علاوة على ذلك، أدلت أنقرة بتعليقات إيجابية حول تصريحات طالبان المعتدلة ونشرت محادثاتها غير الرسمية مع باكستان وطالبان على الأرجح لتبرير علاقاتها مع طالبان للجمهور التركي.. وقد تساعد الحكومة التركية أيضا طالبان في الحصول على بعض الاعتراف الدبلوماسي في الخارج لبدء مهامها الحاكمة، وهو الهدف الذي أوضحه أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الجاري“.

ولفت التقرير إلى تصريحات أردوغان التي قال فيها إن دور تركيا في أفغانستان يمكن أن يكون مماثلاً لدورها الأمني والعسكري في دعم الاستقرار في ليبيا.

وختم بقوله: ”إضافة إلى ذلك، ستعطي تركيا الأولوية للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية الطويلة مع أفغانستان مع ملء الفراغ الأمني وإعادة الإعمار والاحتياجات السياسية… ومع ذلك، فإن رفض الجمهور التركي لوجود عسكري دائم في أفغانستان قد يدفع أنقرة إلى إعطاء الأولوية للأدوار السياسية والدبلوماسية في تشكيل أفغانستان الجديدة“.