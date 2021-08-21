البنتاغون يروي قصة الرضيع الأفغاني الذي سلمه والده لجندي أمريكي بمطار كابول (فيديو)

روى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، جون كيربي، الحمعة، قصة المقطع الذي يظهر رضيعا أفغانيا يسلمه والده لجندي أمريكي في مطار كابول.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نحو واسع خلال اليومين الماضيين، رجلا أفغانيا يرفع طفله الرضيع كي يستطيع تسليمه من فوق السياج لجندي أمريكي في مطار كابول.

وقال المتحدث الأمريكي، إن والد الطفل الأفغاني الرضيع، طلب من مشاة البحرية رعاية ابنه لأنه كان مريضا، لذا فإن مشاة البحرية التي تراها فوق الجدار، أخذته لمستشفى ميداني نرويجي في أرض المطار.

وأضاف جون كيربي، أن المستشفى النرويجي اهتم بالطفل وعالجه، وقام الجيش الأمريكي بإعادته لوالده بعد علاجه.

وأعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ الجمعة، إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار العاصمة الأفغانية كابول منذ يوم الأحد الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض، إنه ”تم إجلاء قرابة 9000 شخص منذ 14 آب /أغسطس“.

وقال مسؤول بالحلف لـ“رويترز“، إن ”أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد“.

غير أن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، قال إن ”الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار“.

بدوره، قال مسؤول بحركة طالبان لـ“رويترز“ الجمعة، إن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم، أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول.

و يتواصل إجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان عملوا معهم، بظروف صعبة من كابول منذ سقوطها في قبضة طالبان.

وأقيم جسر جوي منذ الأحد، مع تسيير طائرات من العالم أجمع إلى مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد، وتسيطر حركة طالبان على محيطه.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الخميس، إجلاء نحو سبعة آلاف شخص من أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس.

وأبدى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية ”استعداد الجيش لمضاعفة عمليات النقل الجوي، وزيادة قدرة كل طائرة إلى أقصى حدّ ممكن لإجلاء أكبر عدد من الأشخاص“.

وأجلت المملكة المتحدة خلال الأيام الماضية، 306 بريطانيين و2052 أفغانيا على ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأجلت ألمانيا 500 شخص وفق وزارة الخارجية الألمانية، هم 189 ألمانيا و202 أفغان و59 من رعايا الاتحاد الأوروبي و51 شخصا من دول أخرى.