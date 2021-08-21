واشنطن تنشر طائرات هليكوبتر لإجلاء 169 أميركيا من كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول أميركي الجمعة أن الجيش الأميركي في أفغانستان نشر ثلاث طائرات هليكوبتر لإجلاء 169 أميركيًا لم يتمكنوا من الوصول إلى مطار كابول.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن ثلاث طائرات من طراز شينوك غادرت المحيط الآمن في المطار، ووصلت إلى فندق قريب، هو فندق البارون، ونقلت الرعايا الأميركيين.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي يستعرض فيها الجيش الأميركي قدرته على مغادرة المحيط الآمن للمطار، من أجل مساعدة الراغبين في مغادرة البلاد.

والمجموعة التي تم إجلاؤها على متن المروحيات كانت تعتزم السير إلى المطار لكنّ وجود حشود قد أعاق الوصول الى المطار، ما تسبب في إثارة قلق المسؤولين الأميركيين.

وقال كيربي ”لم يكن الجميع متأكدين من أنهم يستطيعون تخطي“ تلك الحشود.

وأضاف أن ”القادة على الأرض بادروا بالتالي إلى إرسال هذه المروحيات“ من أجل نقلهم.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أشار سابقًا الى أنّ ”169 أميركيًا قد دخلوا المطار بمساعدة جنود“.

والجنود الأميركيون الموجودون حاليا في المطار لتسهيل عمليات الإجلاء، كانوا قد تجنبوا حتى الآن مغادرة محيطه الآمن لتجنب أي صدام مع عناصر حركة طالبان التي استعادت السيطرة على أفغانستان.

والجمعة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.

وقال بايدن إن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تنطوي على مخاطر، ووعد الأمريكيين هناك ”بأننا سنعيدكم إلى الوطن“.

ورفض بايدن الذي ألقى كلمة، وأجاب على أسئلة الصحفيين، اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.

ووصف الجسر الجوي لإجلائهم بأنه الأكبر والأصعب من نوعه.

ووسط مخاوف أمريكية من إمكانية وقوع هجوم لمتشددين في كابول، قال بايدن إن العملية محفوفة بالمخاطر.

وقال ”عملية الإجلاء هذه خطيرة. إنها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة، وتجري في ظروف صعبة. لا يمكنني أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية أو أنها ستكون خالية من الخسائر. لكن بصفتي القائد العام، أستطيع أن أطمئنكم بأنني سأحشد كل الموارد اللازمة“.