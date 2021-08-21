نيوزويك: مقاولو الدفاع هم الرابحون الحقيقيون في أفغانستان وليس طالبان

قال تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية الجمعة، إن أرقام المبالغ الهائلة التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان طوال عشرين سنة انتهت بانسحاب يضج بالأسئلة والشكوك، تكشف عن ”فساد خرافي“ تمثل بهدر أسطوري للأموال التي تنفّعت بها مافيات ”مقاولي التسليح والإنشاءات“.

وفي تقرير للمجلة تحت عنوان ”ليست طالبان التي فازت في أفغانستان بل مقاولو الدفاع“، عرض مستشار النظم الديمقراطية الباحث الأكاديمي، د. صاقب قرشي، الأرقام المليارية التي جرى إنفاقها في أفغانستان طوال العقدين الماضيين، وكيف انتهت إلى ما يصفه بأنه ”كوميديا ​​سوداء من الأخطاء المأساوية“ يتوسطها جيش من المقاولين الفاسدين.

أرقام الهدر والفساد

ينقل المستشار قرشي من تقرير للمفتش العام لبرنامج إعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) أنه في عام 2018، تم إهدار حوالي 15 مليار دولار من الأموال الحكومية أو استخدامها بطريقة احتيالية أو إساءة استخدامها، كما تم إنفاق 8 مليارات دولار منذ عام 2008 على المباني والمركبات الخاصة بالجيش.

والمثير للدهشة، كما يقول، أنه تم اكتشاف أن القابل للاستخدام بحالة جيدة من هذه المباني والمركبات هو أقل من 10%.

وينقل التقرير أن إجمالي ما تم إنفاقه لبناء قدرات الجيش الوطني الأفغاني بلغ حوالي 83 مليار دولار، فيما يصل إجمالي ما أنفقته أمريكا على مدار حرب أفغانستان بأكملها حوالي 2 تريليون دولار.

ويقدّر قرشي عدد مقاولي ووسطاء عقود التزويد والتدريب للجيش الافغاني، بأنهم كانوا في الربيع الماضي حوالي 7000 شخص.

وتساءل قرشي ”لماذا فعلت أمريكا كل ذلك وهي لا بد تعرف أنها تبني جيشا لا يمكنه الحفاظ على نفسه ما دامت هي تخطط وتتفاوض على تسليم السلطة إلى طالبان؟“.

مكاسب ما بعد الانسحاب

ويختم التقرير بأن طبقة مقاولي التزويد العسكري الذين كسبوا مئات مليارات الدولارات خلال سنوات الحرب العشرين الماضية، يأملون في جني أرباح كبيرة من استمرار العلاقات غير الحكومية بعد مغادرة الولايات المتحدة للبلاد رسميا.

وأضاف أن بعض الطيارين هربوا بطائراتهم خارج البلاد، والبعض الآخر سيجد فرصة باذخة عندما يبيع الأسلحة والتقنيات الأمريكية المتروكة في أفغانستان للجيوش الحكومية، أو للصينيين والروس، كما حصل عندما اشترى الصينيون من باكستانيين طائرة أمريكية تحطمت خلال غارة أبوت آباد التي اغتالت أسامة بن لادن في عام 2011.