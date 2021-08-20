قناة عبرية: تقدم كبير في ملف التسوية بين حماس وإسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن هناك تقدمًا كبيرًا في ملف التسوية مع حركة حماس، بعد الاتصالات المكثفة التي أجريت مؤخرًا.

وذكرت القناة العبرية ”13“ أنه ”بعد قيام مسؤول إسرائيلي كبير بزيارة سرية إلى القاهرة، يتزايد التفاؤل بشأن التقدم نحو تسوية مع غزة“.

واعتبرت القناة العبرية، أن ”هناك تفاؤلًا متزايدًا بشأن فرص التقدم بتسوية مع قطاع غزة، بعد أسبوع من الاتصالات المكثفة بين إسرائيل والوسطاء المصريين، وفي ظل زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لإسرائيل، والزيارة السرية للمسؤول الإسرائيلي إلى القاهرة“.

وأوضحت القناة أنه من المحتمل أن يتم تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة في وقت لاحق من هذا الشهر الجاري، إلا أن يوم السبت هو يوم اختبار للتفاؤل حول التسوية، حيث تخطط حركة حماس لإقامة مسيرة ضخمة عند حدود قطاع غزة، بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل.

ووفقًا للتقديرات، فإن حركة حماس تنوي الحفاظ على مسافة آمنة من الحدود مع إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال في حالة تأهب، كما أنه سيزيد من قواته في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أنه في الوقت الذي تدفع فيه مصر نحو التسوية، تهدد حماس بالعودة إلى التصعيد في حال عدم إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية إلى أن حماس ورغم تهديدها بالتصعيد، لكنها رحبت بالموافقة على إدخال الأموال القطرية للأسر المحتاجة في القطاع، وتسعى إلى حل مسألة رواتب موظفيها في غزة.

وبحسب القناة العبرية، فإن حركة حماس ترى أن هناك مشكلة في عدم إدخال 6 ملايين دولار لموظفيها بغزة، إضافة إلى أن آلية إدخال الأموال إلى قطاع غزة لا تسمح للمنظمة بوضع يدها عليها، لذلك تهدد باستمرار بالذهاب نحو التصعيد حتى يتم حل كل المسائل العالقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وافق على الآلية الجديدة لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، قائلًا: ”لقد قررنا تغيير وتحسين آلية إيصال المساعدات الإنسانية في قطر إلى سكان القطاع من أجل التأكد من أن الأموال تذهب إلى من هم بحاجة إليها حقًا“.

كما وجّه بيني غانتس، شكره لدولة قطر على قيامها بما وصفه بـ“الدور الإيجابي في المنطقة“.

وتتمحور النقاط الرئيسة في اتفاق تحويل الأموال القطرية على تفعيل آلية لا يتم فيها تحويل المزيد من الأموال إلى قطاع غزة بطريقة تخدم حركة حماس، وبدلًا من ذلك ستحوّل الأموال عن طريق التحويل المصرفي من قطر إلى حساب الأمم المتحدة في نيويورك، ومن هناك إلى بنوك في رام الله، ثم إلى فرع البنك في قطاع غزة، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق.

وتخطط حركة حماس لإقامة مسيرة ضخمة في ذكرى ”حريق الأقصى“ في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، حيث تعد هذه النقطة حدودية ومحط اشتباكات سابقة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وتضاربت الأنباء في قطاع غزة حول نية حماس تحويل المهرجان إلى داخل القطاع خشية الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي الذي يوجد في نقطة قريبة من مكان المهرجان، وبالتالي العودة الى التصعيد من جديد.