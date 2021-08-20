كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من كابول، منذ 14 آب/أغسطس، مبينًا أن عملية الإجلاء في كابول ”من الأصعب في التاريخ“.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب تحسبًا لأي هجمات إرهابية محتملة داخل أو قرب مطار كابول.
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 18:26 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2021 19:50 GMT
بايدن: أمريكا على اتصال دائم بطالبان خلال عمليات الإجلاء
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول. وأضاف
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول.