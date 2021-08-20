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بايدن: أمريكا على اتصال دائم بطالبان خلال عمليات الإجلاء‎
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 18:26 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2021 19:50 GMT

بايدن: أمريكا على اتصال دائم بطالبان خلال عمليات الإجلاء‎

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول‎. وأضاف

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المصدر: رويترز

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من كابول، منذ 14 آب/أغسطس‎، مبينًا أن عملية الإجلاء في كابول ”من الأصعب في التاريخ“‎.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب تحسبًا لأي هجمات إرهابية محتملة داخل أو قرب مطار كابول‎.

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