بايدن: أمريكا على اتصال دائم بطالبان خلال عمليات الإجلاء‎

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابول‎.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من كابول، منذ 14 آب/أغسطس‎، مبينًا أن عملية الإجلاء في كابول ”من الأصعب في التاريخ“‎.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تراقب عن كثب تحسبًا لأي هجمات إرهابية محتملة داخل أو قرب مطار كابول‎.