جونسون يدافع عن وزير خارجيته ولا يستبعد التعامل مع طالبان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل مع حركة طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد أن سيطرت الحركة على أفغانستان، ودافع عن وزير خارجيته الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تعامله مع الوضع، بحسب ”رويترز“

وأضاف جونسون لوسائل الإعلام: ”ما أريده هو طمأنة الناس على أن جهودنا السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر، وبالطبع إذا اقتضت الحاجة العمل مع طالبان“.

ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال لديه ثقة بوزير الخارجية دومينيك راب الذي يواجه دعوات بالاستقالة من معارضين بسبب رد فعله على الأزمة قال جونسون: ”بكل تأكيد“.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب لمحاولته فرض ما وصفها بـ“قيم خارجية“ على الأفغان.

ودعا الرئيس الروسي إلى منع ”انهيار“ أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها، وعدم السماح لـ“الإرهابيين“ بمغادرة البلد، لا سيما عبر الادعاء أنهم لاجئون.

وانتقد بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو السياسة الغربية ”غير المسؤولة“ التي تسعى إلى“فرض قيم خارجية“ على الأفغان.

وقال بوتين: ”يجب وقف هذه الإرادة في بناء الديمقراطية في دول أخرى وفق نماذج خارجية، دون الأخذ بالخصوصيات التاريخية أو الوطنية أو الدينية، في تجاهل تام للتقاليد التي تحكم حياة شعوب أخرى“.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا هو درس أفغانستان“.

وشدد الرئيس الروسي على أن طالبان تسيطر على ”كل أراضي (أفغانستان) تقريبًا“، معتبرًا أن هذا ”واقع يجب أخذه في الاعتبار لعدم السماح بانهيار الدولة الأفغانية“.

من جهة أخرى، شدد بوتين على ”أهمية منع تسلل إرهابيين إلى أراضي الدول المجاورة“ لأفغانستان ”بما في ذلك عبر تقديم أنفسهم على أنهم لاجئون“.

وكانت روسيا، وهي من الدول التي لم تعمد إلى إخلاء سفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على البلد، أكدت، الثلاثاء، أن الحركة توجه ”إشارات إيجابية“ على صعيد الحريات، وتقاسم السلطة، وتتصرف بصورة ”حضارية“ في العاصمة الأفغانية.

وتعتبر موسكو أن الأزمة الأفغانية ناتجة من خروج القوات الأمريكية بشكل ”متسرع“ لا بل ”هروبها“ من أفغانستان، وهي تؤيد بدء ”حوار وطني بمشاركة جميع القوى السياسية والإتنية والطائفية“ في البلد.