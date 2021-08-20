ممثل لخامنئي: لا فرق بين طالبان أمس واليوم

وجه خطيب صلاة الجمعة، وممثل المرشد الإيراني في محافظة البرز شمال إيران، محمد مهدي حسيني همداني، تحذيرات لحركة طالبان، معتبرًا أنه ”لا فرق بين طالبان أمس واليوم، ولا ينبغي لأحد أن يكون بسيطًا أمام هذه الحركة“.

وحذَّر حسيني همداني خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كرج عاصمة محافظة البرز، حركة طالبان، قائلًا: ”تعرف طالبان أنها إذا أخطأت في التعامل مع إيران، فإنها ستواجه مصيرًا أسوأ من تنظيم داعش“.

ويعد هذا أول موقف مناهض لحركة طالبان من قبل شخصية تمثل المرشد علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد.

وأضاف وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”لا ينبغي لأحد في إيران أن ينسى ماضي حركة طالبان الأفغانية“.

وقال ممثل خامنئي في محافظة البرز: ”بالطبع، من السابق لأوانه إعطاء رأي محدد حول أفغانستان، 20 عامًا من الثقة والارتباط بالولايات المتحدة لم تجلب سوى التبعية الحكومية، وتدمير البلاد (أفغانستان)، إضافة إلى ذلك، أبقوا جيش البلاد في موقف ضعف حتى أنه لا يستطيع حتى مقاومة طالبان“.

وأشار رجل الدين الإيراني إلى أن ”النقطة الوحيدة هي أنهم (عناصر طالبان) تدربوا على مدار العشرين عامًا الماضية، وبالتالي في القضايا الحالية، تعلموا التصرف بحكمة، وضبط النفس، وتقليل الحساسيات، لكن عندما يدعمهم الغرب وعندما نرى بريطانيا تقول إن طالبان غيرت نهجها، فعلينًا أن نكون أكثر حذرًا“.

ومنذ سقوط أفغانستان بيد عناصر طالبان، الأحد الماضي، بدأت مواقف إيران أكثر وضوحًا في تأييد هذه الحركة باعتبار ما حدث ”هزيمة للولايات المتحدة“ عدو النظام الإيراني.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات، اللواء محمد رضا نقدي، رحب، الأربعاء الماضي، بـ“سقوط حكومة كابول“ دون تسمية طالبان، ووصف التطورات الأخيرة في أفغانستان بأنها علامة على هزيمة الولايات المتحدة والمحتلين.

وخلص اللواء نقدي، في موقف منسجم مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى أنه ”مع الفهم الصحيح للمشهد في أفغانستان، اليوم، تدرك جميع الدول أن المقاومة ضد القوى العظمى ستكون نتيجتها هزيمة المحتلين“.

كما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين الماضي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان ”فرصة لاستعادة الحياة، والأمن، والسلام“.